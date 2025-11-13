¡Ú¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¡Û¡Èàèàá¤Î¿¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢Á´6¼ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÇß²Ö¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÅ·¿À¶¶2ÃúÌÜ1-58 ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ÂçÊå¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¥±ー¥Á´6¼ï¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025 Christmas cake collection―――
¿¼¤¯¡¢Èþ¤·¤¤ ¡ÈAmber Forest¡É
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÈAmber Forest¡Êàèàá¤Î¿¹¡Ë¡É¡£
ÀÅ¤«¤Ê¿¹¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡¢àèàá¿§¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¡£¿¹¤Î¼¶¤¬µ±¤¯¤è¤¦¤Ë²Ö³«¤¯¡¢Á¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¡£¡Èàèàá¤Î¿¹¡È¤¬Í¶¤¦¡¢¿´¤òËþ¤¿¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬´ØÀ¾¤ËÅ¸³«¤¹¤ë4¤Ä¤Î·ëº§¼°¾ì¡Ê¥¢¥¤¥Í¥¹ ¥ô¥£¥é¥Î¥Ã¥Ä¥§ Êõ¥öÃÓ¡¿¥¢¥¤¥Í¥¹ ¥ô¥£¥é¥Î¥Ã¥Ä¥§ Âçºå¡¿¥¢¥¤¥Í¥¹ ¥ô¥£¥é¥Î¥Ã¥Ä¥§ ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ýー¥È¥µ¥¤¥É¡¿¥ë¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥ê¥¢ Âçºå¡Ë¤Ç¤â¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¡×´Æ½¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
size:Ä¾·Â15cm Price:\6,000(ÀÇ¹þ)
¥¬¥Èー¡¦¥ª¡¦¥Õ¥ìー¥º
¥¸¥§¥Î¥ïー¥º¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¸ýÍÏ¤±¤è¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ìー¥à¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ー¥ë¤òÃúÇ«¤ËÅÉ¤ê¡¢ÎýÆýÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥à¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ù¥êー¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Þ¥«¥í¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
size:Ä¾·Â15cm Price:\6,500(ÀÇ¹þ)
¥¬¥Èー¡¦¥ª¡¦¥Õ¥ìー¥º¡¦¥·¥ç¥³¥é
¼«²ÈÀ½¥×¥é¥ê¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¡£ É½ÌÌ¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥°¥é¥µー¥¸¥å¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÇÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥±ー¥¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
size:Ä¾·Â15cm Price:\6,000(ÀÇ¹þ)
¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ó¥¿ー¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì¤ò¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥í¥ó¥àー¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿Å¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÉ½¸½¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥Þ¥í¥ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
size:Ä¾·Â15cm Price:\5,500(ÀÇ¹þ)
¥¬¥Èー¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å ¥ê¥å¥Ðー¥Ö
Ç»¸ü¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥à¹á¤ë¥ì¥¢¥Áー¥º¤ò½Å¤Í¤¿ìÔÂô¤ÊÆóÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£ Ãæ¤Ë¤Ï¥ê¥å¥Ðー¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤ò¤½¤Ã¤ÈÇ¦¤Ð¤»¡¢¸ý¤Ë¹¤¬¤ë»ÀÌ£¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£ »Å¾å¤²¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥Õ¥¤¥æ¥¿ー¥¸¥å¤Î¥¯¥é¥à¤òÅ»¤ï¤»¡¢¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Áー¥º¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
size:Ä¾·Â15cm Price:\5,000(ÀÇ¹þ)
¥Ñ¥ê¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥·¥åー¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥êー¥à¤È¥³¥ó¥Ýー¥È¡¢ËªÌª¤È¥Ð¥Ë¥é¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹Ê¤ê¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ªÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
size:15cm Price:\3,800(ÀÇ¹þ)
¥·¥å¥È¥ì¥ó
¹á¤Ð¤·¤¤¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¾Æ¤¥ê¥ó¥´¡¢¥×¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥Þ¥Ë¥ã¥Ã¥¯ÄÒ¤±¡¢¥ì¥â¥ó¥³¥ó¥Õ¥£Æþ¤ê¥Þ¥¸¥Ñ¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥·¥ã¥Æー¥Ë¥å¤òìÔÂô¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÆÀ®¸å¤Ï»°ÅÙ¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿ー¤Ë¿»¤·¡¢¥Ð¥Ë¥é¥·¥å¥¬ー¤ÇÍ¥¤·¤¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ËÁÇºà¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO Í½Ìó¡¦ÈÎÇä³µÍ×- ¤´Í½Ìó´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î12Æü(¿å)～12·î26Æü(¶â)
- ¤ª¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡§ 12·î1Æü(·î)～12·î29Æü(·î)
- ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO
- Í½ÌóÊýË¡¡§ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±
¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO ¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à :
https://www.tablecheck.com/shops/sombreuil-restaurant-pickup/reserve
´ØÀ¾¼°¾ì Í½Ìó¡¦ÈÎÇä³µÍ×
¡Ö¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¡×´Æ½¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬´ØÀ¾¤ËÅ¸³«¤¹¤ë4¤Ä¤Î·ëº§¼°¾ì¤Ç¤â¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤´Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î12Æü(¿å)～12·î15Æü(·î)
- ¤ª¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î)～12·î25Æü(¿å)
- ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¡¦¥¢¥¤¥Í¥¹ ¥ô¥£¥é¥Î¥Ã¥Ä¥§ Êõ¥öÃÓ¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡¦¥¢¥¤¥Í¥¹ ¥ô¥£¥é¥Î¥Ã¥Ä¥§ Âçºå¡ÊÂçºå¡Ë
¡¦¥¢¥¤¥Í¥¹ ¥ô¥£¥é¥Î¥Ã¥Ä¥§ ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ýー¥È¥µ¥¤¥É¡ÊÂçºå¡Ë
¡¦¥ë¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥ê¥¢ Âçºå¡ÊÂçºå¡Ë
- Í½ÌóÊýË¡¡§ ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±
´ØÀ¾¼°¾ì ¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à :
https://forms.gle/GpzcGJnep7Kvfdx38
Chef Patissier ´äº´ Í´Í¤
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£´ØÀ¾¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Ç½¤¹Ô¸å¡¢2010Ç¯¤Ë¹íÄ®¥¨¥á¡¦¥ô¥£¥Ùー¥ë¤ËÆþ¼Ò¡£2012Ç¯¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë½¢Ç¤¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¼ã·î»á¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÀ±³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¡£2017Ç¯¼ã·î»á¤È¶¦¤Ë¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ³«¶È¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ê³èÌö¡£¸Þ´¶¤ò¤¹¤Ù¤Æ»É·ã¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÈÓÅÄ¶¶¤Î´×ÀÅ¤ÊÃÏ¤ËÐÊ¤à¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ÎÁÍý¡¦¶õ´Ö¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Þ´¶¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡È¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄí±à¤äÈþ¤·¤¤·úÃÛ¤ÇÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¼ã·î Ì¾Ï¤¬Î¨¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ¾Å¹¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥óÆó¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òËÂ¤°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
12·î1Æü(·î)～12·î25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¿´Ìö¤ëÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï2024Ç¯¤ÎÁõ¾þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SOMBREUIL TOKYOÅ¹ÊÞ¾ðÊó
¡Ú½»½ê¡Û ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«1-8-12
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-5212-4121
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û ·îÍË 11:00～13:00 / ¿åÍË～ÆüÍË 11:00～21:00
¡ÚÄêµÙÆü¡Û²ÐÍËÆü(½ËÆü½ü¤¯)
¡ÚHP¡Û https://sombreuil.jp/restaurant
¡Ú¤´Í½Ìó¡Û https://www.tablecheck.com/shops/sombreuil-restaurant/reserve
´ë¶È¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒÇß²Ö¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¡
2020Ç¯3·îÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜÂçÊå¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3607¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ÖÂçºåÅ·ËþµÜ¡×º§ÎéÉôÌç¤ò¼õÂ÷¡¢µÚ¤Ó¡ÖÅ·ËþµÜ²ñ´Û¡×¤Ë¤ª¤±¤ëº§Îé±ã²ñ¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¡Ö¥½¥ó¥Ö¥ë¥¤¥æ TOKYO¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£