佐藤雅彦研究室の数学問題集『新・解きたくなる数学』、いよいよ11月18日に発売！

株式会社 岩波書店●数学のイメージをくつがえす、画期的な数学問題集

あの「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが作り、数学のイメージをくつがえした、画期的な数学問題集『解きたくなる数学(https://iwnm.jp/006339)』（岩波書店）。15万部のベストセラーになった同書の第2弾が、いよいよ11月18日に発売されます。

「この面白さを伝えたい」と著者たちが選び抜いた、とっておきの問題の数々は、前作には収まりきらず、4年前の『解きたくなる数学』発売直後から続編のプロジェクトが始まりました。

「存在定理」「対称性」「グラフ」など新しい考え方が今回も盛りだくさん！ 「こんな分かり方があったんだ！」という感激が味わえます。

●こんな問題がのっています

●本書の特長

・完全新作25問！ 数学の本には見えない、魅力的な写真とグラフィック。

・数学が苦手な人も得意な人も、思わず解きたくなる問題ばかり。

・論理の組み立てと抽象化が学べ、思考のジャンプが体験できます。

・変化の激しい社会に対応できる、しなやかな知性を身につけたい全世代の人におすすめ。

●『新・解きたくなる数学』初刷限定！ 抽選プレゼント

『解きたくなる数学』シリーズ第1の表紙をモチーフにしたアクリルキーホルダーを、200名様に抽選でプレゼントいたします。

『新・解きたくなる数学』の初刷（第1刷）の帯に応募券がついています。

応募締切は2026年1月31日（当日消印有効）。

くわしい応募方法はこちら(https://www.iwanami.co.jp/news/n116527.html)から。

●数学要素もたっぷりの「佐藤雅彦展」は大盛況

横浜美術館で開催された「佐藤雅彦展 新しい×（作り方＋分かり方）(https://yokohama.art.museum/exhibition/202506_satomasahiko/)」（6月28日～11月3日）は早々に日時指定予約枠が埋まり、当日券を求めて連日長蛇の列ができるほどの大盛況でした。

入場ゲートに向かうエスカレーターの手前には、前作『解きたくなる数学』と『新・解きたくなる数学』からとられた問題のポスターがあり、足を止めて考えこむ人が続出。

展示の後半にある「actualな数学」コーナーでは、映像と実物による問題が提示され、ここでも「どう考えるんだろう？」と一緒に来た人同士で話す姿が見られました。

横浜美術館で掲示された『解きたくなる数学』の問題横浜美術館で掲示された『新・解きたくなる数学』の問題

●前作『解きたくなる数学』に寄せられた感想

「数学苦手な私でも解きたくなります！」

「数学って面白い！と初めて思えました」

「子供にねだられて購入しましたが、私が夢中になりました」

「ピタゴラスイッチが大好きなので、この本を見つけた時は、まよわず買ってもらおう！と思いました」

「解けそうで解けない、そして解けたときの爽快感！ やみつきです」

●刊行情報：2025年11月18日発売

新・解きたくなる数学(https://iwnm.jp/005475)

佐藤 雅彦、大島 遼、廣瀬 隼也

B5変型・上製・134頁

本体2,000円+税

ISBN978-4-00-005475-1 C0041

岩波書店

●好評既刊

解きたくなる数学(https://iwnm.jp/006339)

佐藤 雅彦、大島 遼、廣瀬 隼也

B5変型・上製・134頁

本体1,800円+税

ISBN978-4-00-006339-5 C0041

岩波書店

●著者略歴

佐藤雅彦（さとう まさひこ）

1954年静岡県生まれ。東京大学教育学部卒。1999年より慶應義塾大学環境情報学部教授。2006年より、東京藝術大学大学院映像研究科教授。2021年より、東京藝術大学名誉教授。

著書に『経済ってそういうことだったのか会議』（共著、日本経済新聞社）、『新しい分かり方』（中央公論新社）ほか多数。また、ゲームソフト『I.Q』（ソニー・コンピュータエンタテインメント）や慶應義塾大学佐藤雅彦研究室の時代から手がけるNHK教育テレビ『ピタゴラスイッチ』『考えるカラス』『テキシコー』など、分野を超えた独自の活動を続けている。

『日常にひそむ数理曲線』（小学館）で2011 年度日本数学会出版賞受賞。

2011 年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

2013 年紫綬褒章受章。

2014 年、2018 年、カンヌ国際映画祭短編部門に正式招待。

2022 年第70 回サンセバスチャン国際映画祭「New Directors 部門」正式招待。

2025 年横浜美術館にて「佐藤雅彦展 新しい×（作り方＋分かり方）」開催。

大島 遼（おおしま りょう）

1986年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。学部在学中、佐藤雅彦研究室に所属し「ピタゴラ装置」の制作など、表現研究を行う。卒業後はプログラマー・インタラクションデザイナーとして活動。2014年「指を置く」展の実験装置制作。独立行政法人情報処理推進機構2011年度未踏IT人材発掘・育成事業にて未踏スーパークリエータ認定。2012年D&AD賞。

廣瀬隼也（ひろせ じゅんや）

1987年神奈川県生まれ。2012年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。学部在学中、佐藤雅彦研究室に所属し「ピタゴラ装置」の制作など、表現研究を行う。現在はプログラマー。2012年D&AD賞。