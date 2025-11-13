11月13日の「いい瞳の日」を記念してマイティアが“め”ちがいさがしキャンペーンを実施！～充血のない「いい瞳」を見つけよう！～

千寿製薬株式会社

千寿製薬株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：吉田 周平、以下「千寿製薬」）は、11月13日の「いい瞳の日」を記念し、本日から11月26日(水)まで、「“め”ちがいさがしキャンペーン」を実施いたします。

千寿製薬が過去に行った調査では、瞳そのものへの意識が低く、自身の充血に気づいていない「見落とし充血」状態になっている人が多いことが分かりました。充血した瞳は周囲に疲れた印象を与えるといった、見た目のイメージを左右する場合もあります。日ごろから自分の瞳そのものを意識して充血チェックし早めにケアをすることで、いつまでも「健やかな瞳(いい瞳)」を守り続けてほしいという願いから、楽しみながら充血に関する知識を習得できる、本キャンペーンを実施する運びとなりました。

この取り組みを通じて、多くの方が瞳の状態を気にかけ、「いい瞳」を保つことの気づきやきっかけづくりにつながれば幸いです。

※「いい瞳の日」とは、2024年に一般社団法人日本記念日協会(本部：長野県佐久市、代表理事：加藤 清志)に認められ千寿製薬が登録した記念日です。

■キャンペーン概要

マイティア【公式】Xアカウントをフォローして、キャンペーン期間中に応募用ポストをリポストすると応募完了。さらに、「“め”ちがいさがし」のイラストにいる、充血していない「いい瞳の人」を探して、リプライもしくは引用リポストで回答すると当選確率がUPします。

クイズを楽しみながら、豪華賞品と充血に関する知識をゲットしてください。

＜キャンペーン期間＞

2025年11月13日（木）12：00 ～ 11月26日（水）16：59

☆キャンペーン応募規約：http://mytear-mechigaisagashi.jp/#rules

＜応募方法＞

１. マイティア【公式】Xアカウント「@1980MytearCL」をフォロー

２. マイティア【公式】Xアカウントから投稿されるキャンペーン応募用ポストをリポスト

※対象ポストに「“め”ちがいさがし」の答えをリプライもしくは引用ポストで回答すると、当選確率UP。

※引用ポストで「“め”ちがいさがし」の答えを投稿すると、リポストの有無に関わらず応募条件を満たすこととします。

３. 応募完了！

当選した方にのみ、12月中旬以降マイティア【公式】ＸアカウントよりＤＭにて当選連絡が届きます。

＜賞品＞

・近畿日本ツーリストデジタル旅行券 フリーセレクション 50,000円分 13名様

・QUOカードPay 1,113円分 100名様

キャンペーンサイト :https://mytear-mechigaisagashi.jp/

■「“め”ちがいさがし」のイラストについて

「“め”ちがいさがし」のイラストについては、イラストレーターの室木おすしさんに描き下ろしていただきました。ユーモラスで愛らしい “め”ちがいさがしイラストを楽しんでください。

イラストレーター 室木おすし氏

独特のおもしろかわいいタッチで、人気テレビ番組のキャラクターデザイン制作や雑誌、Webメディア連載など、さまざまな分野で活躍。

イラストレーターでもあり、漫画家でもあり、Webライターでもあり、3児の父という多才な人物。Web連載をまとめた『たまに取り出せる褒め』は重版するほどの人気作品である。

■千寿製薬のＯＴＣ(＊)目薬ブランド「マイティア」について

「マイティア」は、1965年(昭和40年）、「天与の目薬」である涙に着目し、日本初の涙液型目薬として発売されました。

現在、「マイティア」は、時代の変化とともにさまざまなニーズにお応えし、千寿製薬のOTC(＊)医薬品のブランドとして商品を提供しています。

涙液型目薬のパイオニアとして、「涙の大切さに向き合うマイティア（Mytear）は、涙と同じようにいつも変わらぬやさしさで、あなたの瞳と心に寄り添い、世の中に笑顔を広げる。」その信念のもと、みなさまの「瞳のチカラ」を高め、ポジティブな気持ちでコミュニケーションができるよう、世の中が明るく元気になるべく取り組んでいきたいと思っています。

＊ 薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品

「マイティア」ブランドサイト :https://www.senju.co.jp/consumer/mytear/千寿製薬株式会社 公式HP :https://www.senju.co.jp/

■「マイティアルミファイ」について

「マイティアルミファイ」（OTC医薬品：要指導医薬品）は、「ブリモニジン酒石酸塩」を日本で初めて充血除去成分として配合し、「結膜充血」の効能を取得した点眼液です。

清涼感のないやさしいさし心地で、1回1滴で効果を発揮し、充血のないクリアな瞳に導きます。

目の疲れ・コンタクトレンズなどの外的刺激・目のかわきなどが原因の、疾患によらない結膜充血でお困りの方にご使用いただく点眼液です。「マイティアルミファイ」は要指導医薬品であるため、購入時には薬剤師から服薬指導や、情報提供を受ける必要がある医薬品です。

「マイティアルミファイ」商品サイト :https://www.senju.co.jp/consumer/mytearlumify/

■本件についてのお問い合わせ

キャンペーンに関するお問い合わせ先

「“め”ちがいさがしキャンペーン」事務局

E-mail：campaign@mytear-mechigaisagashi.jp

開局期間：2025年11月13日(木)～12月25日(木)

受付時間：10：00～17：00(土、日、祝日を除く)

報道関係のお問い合わせ先

千寿製薬株式会社 広報室 E-mail：cc@senju.co.jp

― 商品に関するお問い合わせ先 ―

千寿製薬株式会社 お客様インフォメーション TEL：0120-078-552

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）