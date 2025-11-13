腕時計ブランドAngel Heart（エンジェルハート）は毎年大好評のホリデーシーズンにおすすめな時計とブレスレットのアクセサリーセットを11月13日より予約開始、11月21日に発売します。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）の時計ブランド「Angel Heart(エンジェルハート)」は、2025年11月13日(木)に、毎年ご好評のお声を多く頂戴するホリデーシーズン限定の腕時計＆アクセサリーセットを全国の時計店とオンラインショップで11月13日(木)より予約開始、21日(金)に発売します。

また、ホリデーシーズンのプレゼントにおすすめな腕時計をご紹介する『ホリデーシーズン特設ページ』とともに、本商品を身に着けた橋本環奈さんの新ビジュアルとダンス動画も同日に公開します。

ホリデーシーズン特設ページ：https://www.ueni-angelheart.jp/2025holiday/

【Innocent Time Gift Set商品詳細】

ITT25P-PK-SET 税込19,800円

毎年ご好評をいただいている、時計＆アクセサリーセットモデルが今年も登場！

ギフトにも嬉しい、サイズ調整不要のレザーベルト仕様。

幅広い年代に似合う上品なトノー型デザインで、手元を優しく彩ります。

さらに、時計とコーディネートしても、単品でも楽しめる5粒のクリスタルがきらめくブレスレットがセットに。

そして本商品は、限定カラー〈ブラウン〉のスペシャルボックス付きです。

腕時計の収納はもちろん、ミラーやアクセサリー収納も備えた多機能仕様で、旅行などジュエリーの持ち運びにもご活用いただけます。

＜腕時計＞

■日本製ソーラークォーツムーヴメント

■ケースサイズ：25mm×27mm

■ミネラルガラス

■3気圧防水

■クリスタル

■ステンレススチール

＜ブレスレット＞

■日本製

■ステンレススチール

■クリスタル(5石)

■175ｍｍ

【Innocent Time Gift Set発売概要】

60メモリ付きリューズにはクリスタル付き

■予約期間：2025年11月13日（木)～11月20日(木)

■発売日：2025年11月21日(金)

■販売場所：公式オンラインショップ / 全国のAngel Heartお取り扱い店舗

■品番：ITT25P-PK-SET

■価格：税込19,800円

■カラー：ピンクベージュ

早期予約キャンペーン開催中

エンジェルハート公式オンラインショップにて本ギフトセットモデルを2025年11月20日(木)までにご予約いただくと10パーセントオフの価格でお求めいただけます。

クーポンコード：2025holiday

商品はこちら：https://www.ueni-angelheart.jp/c/collection/innocenttime/aht-itt25ppkset

※11月20日より順次発送

※本キャンペーンはITT25P-PK-SETのみ適用。

ギフトラッピング巾着＆ショッパーをプレゼント

11月13日(木)より全国のエンジェルハート取扱店舗と公式オンラインショップにて腕時計を購入の上、ご希望の方にギフトラッピング巾着とショッパーをプレゼントいたします。

【エンジェルハートブランド紹介】

１. コンセプトは「はじまりのそばに。」

「エンジェルハート」は、進学や入社、新たな一日の始まりなど、人生の大切な節目を迎える女性に寄りそうファーストウォッチとしてぴったりなブランドです。2004年4月に誕生して以来、多くの女性に親しまれています。

２. ソーラーウォッチの機能性とアクセサリーとしても使えるデザイン性

太陽や蛍光灯の光で充電ができ、電池交換の手間を軽減するソーラームーヴメントを採用したモデルが豊富。

さらにアクセサリー感覚で使え、ファッションとして楽しめる商品をラインナップしています。

３. オンでもオフでもしっかり使える、時間の見やすさ

小さなダイヤルでも、1時から12時までしっかり目盛が付いているデザインが豊富。

デザインはもちろんのこと、実用性も考えられているのでオンでもオフでも活躍してくれます。

４. 細部までこだわった上品なデザイン

クリスタルの位置やカラー、ガラスのカッティングやリューズの形など、さりげない可愛さが沢山。自分にしかわからないような細かなデザインにワクワクします。

５. 累計300種類の商品開発と日本・アジアでの展開

2004年に創立して以来、累計約300種類の商品開発と、日本・アジアで約1,300店舗でお取り扱い頂いています。

【株式会社ウエニ貿易】

ウォッチ、コスメ、アパレル分野を中心に扱うファッション専門商社。

腕時計ではアメリカの「タイメックス」、イタリア「ヴェルサーチェ」や「フルラ」、ドイツ「ツェッペリン」、イギリス「テッドベーカー」や「ヘンリーロンドン」など、著名海外ウォッチブランドの輸入元を務めています。

百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店など多岐にわたる流通を持ち、国内でおおよそ800法人、8,000店舗と取引しています。2022年より「アディダス オリジナルス」ウォッチの輸入元となりました。

画像のダウンロードはこちら

https://app.box.com/s/u45yrxdcv787kltccgst048nmdpw7zj1