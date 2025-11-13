【新宿店 ホットストレッチ】オープニングスタッフも募集中！ 新宿エリアにて年内オープン予定！ ～ホットストレッチ 新宿店～
【新宿店店】2025年 年内オープン予定！
【店舗概要】ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）
住所：準備中
この度、新宿エリアにて「ホットストレッチ新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」がオープン予定となりました！！
【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite（https://unite7.jp/）』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
今回「ホットストレッチ 新宿店」がオープン予定！！
「ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」のご案内です。
こんにちは、ホットストレッチ 新宿店です。
ホットストレッチ 新宿店では、日々の生活や仕事、年齢とともに感じる体の硬さや不調を感じませんか？？
そんなお悩みに寄り添い、プロの技術による“受けるストレッチ”で、柔軟性・姿勢・体のバランスを整えます。
店舗の最新情報は「 ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334269&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334269&id=bodyimage2】
ホットストレッチ 新宿店は、2025年年内 店舗オープン予定！！
ホットストレッチ 新宿店は、オープニングスタッフも募集中（https://hotstretch.jp/shinjuku/recruit/）！
ホットストレッチ新宿店で働いてみようかな？
とおもう方は是非お問い合わせください。
ホットストレッチ新宿店の求人ページ
https://hotstretch.jp/shinjuku/recruit/
下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
■Instagram
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
※ホットストレッチ新宿店での仕事に興味がありましたら、DMいただければと思います！
店 舗 名：ホットストレッチ 新宿店
営業時間：11：00～23：30（22：30） 年中無休 予定
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ