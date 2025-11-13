【AIエージェント博】第5弾スピーカー5名を発表！AIエージェント民主化でビジネス現場を革新！AI×CRMで営業改革、Geminiの最新活用術を紹介！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第5弾のスピーカー5名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/#conference-area
■AIとCRMの融合で実現する、属人化営業からの脱却
日時：2025年12月11日（木）11:00～11:40
CRMとAIの融合で、営業の勘や経験に頼らず再現性の高い商談管理を実現。属人化を超えた営業改革へ
秋津 望歩 氏
株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング統括本部 デマンドジェネレーション キャンペーン ディレクター
2011年三井情報株式会社入社。文教市場を担当し無線LANネットワーク機器の小中学校導入プロジェクトに携わる。2015年よりSalesforceにインサイドセールスとして入社。インバウンド、アウトバウンドの両方を担当し、入社以来15ヶ月連続で達成。2016年よりプロダクトマーケティングとして、SFA/CRM/MA製品を担当。2024年より中小・成長企業向けのデマンドジェネレーションチームを率いる。共著に訪問しない時代の営業力強化の教科書（翔泳社）がある。
山田 尭 氏
株式会社代々木アニメーション学院 マーケティング部 部長
大学卒業後、音楽活動を経て、株式会社リクルートに入社した後、女性向けメディア運営をするベンチャー企業、（前職）SNSマーケティングを得意とする広告代理店を経て、現職にいたる。
大手広告代理店/中小～ナショナルクライアント向けのBtoB営業経験を経て、新規事業開発・メディアマネタイズ・Eコマース事業に加え現職での教育事業運営に携わる中で、様々なマーケティング施策を経験。
原田 淳史 氏
株式会社 ADLAY 代表取締役
大学卒業後、全国紙新聞社入社。広告コンテンツ/IP戦略・出資ビジネス等を担当し、専門教育機関の取締役を歴任したのち現職。マーケティング/事業開発領域に一貫して従事。
Salesforceを活用したクロスクラウド案件を核に、30件超のプロジェクトで事業課題と現場運用を橋渡しし、業界特性に合わせた実装から定着まで伴走。強みはエンタメ、アニメ、創業・廃業支援。 経産省 中小企業診断士
■GoogleのAIで実現する「考える社内の業務アシスタント」
日時：2025年12月12日（金）11:20～11:50
Gemini Enterpriseを使い、検索・要約・意思決定まで担うAIエージェント活用を紹介します。
原田 彩 氏
株式会社コミュカル 取締役CMO / IT・AI講師
新卒でSIerに入社し、システム開発に従事。その後、ITコミュニティの運営に携わり、全国のエンジニアやビジネスパーソンと共にスキル共有の場を企画・推進。現在は株式会社コミュカルにて、法人向けのGoogle Workspaceや生成AIを活用した業務効率化を支援。YouTube「あややのITスキルアップ塾」を運営し、仕事に役立つ技術活用の解説と教育活動を行っている。
