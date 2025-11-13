油圧式船舶用ローディングアームの世界市場2025年、グローバル市場規模（積載重量3トン級、5トン級、10トン級）・分析レポートを発表
2025年11月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「油圧式船舶用ローディングアームの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、油圧式船舶用ローディングアームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の油圧式船舶用ローディングアーム市場概要
本レポートによると、世界の油圧式船舶用ローディングアーム市場は2024年に3億6,500万米ドルに達し、2031年には4億6,400万米ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.5％で、安定した需要拡大が続くと予測されています。
本調査では、米国の関税政策と国際的な貿易政策の変化を考慮し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、そしてサプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。油圧式船舶用ローディングアームは、液体やガスなどの化学・石油製品を陸上から船舶へ、またはその逆方向に安全かつ効率的に積み込み・積み下ろしするための装置であり、エネルギー輸送の重要なインフラ要素となっています。
________________________________________
製品の特徴と技術的背景
油圧式船舶用ローディングアームは、複数の関節を有するパイプ構造を油圧システムで制御し、流体の移送中に安全な接続と柔軟な操作を実現する装置です。潮位変化や波浪、船舶の動揺に応じて自動で位置を調整できるため、作業効率と安全性を大幅に向上させます。
このシステムは、従来のホース式ローディング方式に比べ、耐久性、操作性、安全性で優れており、特に大型タンカーや化学輸送船において採用が進んでいます。また、油圧制御により遠隔操作が可能で、人的リスクを軽減できる点も評価されています。
加えて、環境保護規制の強化を背景に、漏洩防止機構や緊急遮断システム（Emergency Release System, ERS）を備えた高機能モデルの導入が増加しています。これらの技術革新が市場の信頼性を高め、採用拡大を後押ししています。
________________________________________
調査目的と分析手法
本レポートの主要目的は、世界および主要国における市場規模の特定と成長可能性の評価です。また、製品タイプ別・用途別に将来の需要を予測し、各国・各地域の供給構造、需要動向、競争環境を詳細に分析しています。
分析手法としては、2020年から2031年までの販売量、消費額、平均販売価格などのデータをもとに定量的評価を行い、併せて各メーカーの戦略、製品ポートフォリオ、地理的展開を定性分析しています。さらに、主要企業の2025年時点における市場シェアの推定値も示し、業界全体の競争構造を可視化しています。
________________________________________
成長要因と市場動向
市場成長をけん引する主な要因は、世界的なエネルギー需要の拡大と液化天然ガス（LNG）輸送の増加です。各国のエネルギーインフラ整備が進む中、港湾や石油化学プラントにおける液体荷役設備の需要が高まっています。特に、LNG・液化石油ガス（LPG）・原油の輸送需要が増加しており、これらに対応する高性能な油圧式ローディングアームの導入が進行中です。
また、安全基準の厳格化や環境意識の高まりにより、老朽化設備の更新需要も拡大しています。さらに、デジタル制御や遠隔監視機能を備えた次世代型ローディングアームの開発が進んでおり、運用コスト削減と保守効率向上の両立が期待されています。
