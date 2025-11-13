株式会社阿部商会 取り合いブランドDOMETICからポータブル電動給水栓「レコン ウォーターフォーセット」及び「ハイドレーションウォータージャグ11L」を新発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage1】
この度株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、取扱いのアウトドアブランド「DOMETIC（ドメティック）」より、「レコン ウォーターフォーセット」および「ハイドレーションウォータージャグ11L」を2025年11月より新発売いたします。
「レコン ウォーターフォーセット」は充電式リチウムイオン電池を内蔵したポータブル電動給水栓となり、電源を必要とせず、ボタンひとつでどこでも給水可能なため、アウトドアはもちろん、災害時や停電時などの非常時にも活躍します。
また「ハイドレーションウォータージャグ11L」は11L の水を安全に保管できるウォータージャグです。
「レコン ウォーターフォーセット」と併用することで、自宅の水道と同じ感覚でウォータージャグ内の水を給水することが可能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage2】
品番RCN-WF
品名レコン ウォーターフォーセット
市場想定売価12000円（税抜）
サイズW68×D147×H169mm
質量0.43kg
特徴
・吐水量を2段階（強弱）で調整が可能。
弱：1L/分 強：2L/分。
また、自動停止機能（90秒間作動）により、節水が出来ます。
・7.4V/2000mAh（14.8Wh）の大容量バッテリーにより、
パワフルな給水を実現。アウトドアや災害時でも安心です。
・BPAフリー、フードグレード、IPX4規格に対応
夜間の使用に適した低照度のLEDライトを内蔵
・USB type-C 充電ケーブルが付属
・ウォータージャグ HYD-J11と一体化するデザイン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage3】
品番HYD-J11
品名ハイドレーション ウォータージャグ１１Ｌ
市場想定売価11000円（税抜）
サイズW178×D254×H369mm
質量1.75kg
特徴
・必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付き
・大型給水口に（88mm）より、タンク内部に手を入れて洗える為、いつでも清潔
・持ち運びに便利な11L
・BPAフリー、フードグレード規格に対応
・ウォータージャグ HYD-J11の給水タンクとして使用すると、
落ち葉や灰、ほこりなど物の今週を防ぐことが可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage4】
阿部商会DOMETIC Webサイト： https://abeshokai.jp/dometic
DOMETICについて
DOMETICはスウェーデン・ストックホルムに本社を持ち、モバイルライフをより簡単にすることを目指すグローバルなアウトドアテクノロジー企業です。
冷却、加熱、電力・電子機器、モビリティ、スペース最適化の分野での技術を活用し、より多くの人々が自然とつながり、アウトドアで自由な時間を楽しむことができるようサポートしています。
阿部商会では2018年より代理店取扱いを開始致しました。
■株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用用品・部品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューター。BILSTEIN、REMUS、Eibach、THULE、GTラジアル、BBS、MAK、Breyton等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えている。日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えている。
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
■リリースに関する問い合わせ先
株式会社阿部商会 広報担当：岩田
TEL：03-3233-2671
東京都千代田区神田美土代町3
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
配信元企業：株式会社阿部商会
この度株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、取扱いのアウトドアブランド「DOMETIC（ドメティック）」より、「レコン ウォーターフォーセット」および「ハイドレーションウォータージャグ11L」を2025年11月より新発売いたします。
「レコン ウォーターフォーセット」は充電式リチウムイオン電池を内蔵したポータブル電動給水栓となり、電源を必要とせず、ボタンひとつでどこでも給水可能なため、アウトドアはもちろん、災害時や停電時などの非常時にも活躍します。
また「ハイドレーションウォータージャグ11L」は11L の水を安全に保管できるウォータージャグです。
「レコン ウォーターフォーセット」と併用することで、自宅の水道と同じ感覚でウォータージャグ内の水を給水することが可能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage2】
品番RCN-WF
品名レコン ウォーターフォーセット
市場想定売価12000円（税抜）
サイズW68×D147×H169mm
質量0.43kg
特徴
・吐水量を2段階（強弱）で調整が可能。
弱：1L/分 強：2L/分。
また、自動停止機能（90秒間作動）により、節水が出来ます。
・7.4V/2000mAh（14.8Wh）の大容量バッテリーにより、
パワフルな給水を実現。アウトドアや災害時でも安心です。
・BPAフリー、フードグレード、IPX4規格に対応
夜間の使用に適した低照度のLEDライトを内蔵
・USB type-C 充電ケーブルが付属
・ウォータージャグ HYD-J11と一体化するデザイン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage3】
品番HYD-J11
品名ハイドレーション ウォータージャグ１１Ｌ
市場想定売価11000円（税抜）
サイズW178×D254×H369mm
質量1.75kg
特徴
・必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付き
・大型給水口に（88mm）より、タンク内部に手を入れて洗える為、いつでも清潔
・持ち運びに便利な11L
・BPAフリー、フードグレード規格に対応
・ウォータージャグ HYD-J11の給水タンクとして使用すると、
落ち葉や灰、ほこりなど物の今週を防ぐことが可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334244&id=bodyimage4】
阿部商会DOMETIC Webサイト： https://abeshokai.jp/dometic
DOMETICについて
DOMETICはスウェーデン・ストックホルムに本社を持ち、モバイルライフをより簡単にすることを目指すグローバルなアウトドアテクノロジー企業です。
冷却、加熱、電力・電子機器、モビリティ、スペース最適化の分野での技術を活用し、より多くの人々が自然とつながり、アウトドアで自由な時間を楽しむことができるようサポートしています。
阿部商会では2018年より代理店取扱いを開始致しました。
■株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用用品・部品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューター。BILSTEIN、REMUS、Eibach、THULE、GTラジアル、BBS、MAK、Breyton等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えている。日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えている。
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
■リリースに関する問い合わせ先
株式会社阿部商会 広報担当：岩田
TEL：03-3233-2671
東京都千代田区神田美土代町3
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
配信元企業：株式会社阿部商会
プレスリリース詳細へ