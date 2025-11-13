こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「BLACKFRIDAY(ブラックフライデー)キャンペーン」を初開催！新規購入で総額5,000円OFF(※)＆Amazonギフトカード1,000円分が当たる
～11月13日(木)から11月30日(日)まで～
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社(本社：大阪市、代表取締役：田中 智也)は、2025年11月13日(木)から11月30日(日)までの間、新規ご購入のお客様を対象に総額5,000円分の割引クーポン(※)をプレゼントするほか、Amazonギフトカード1,000円分が抽選で20名様に当たる「BLACKFRIDAYキャンペーン」を開催します。
▼新規購入で総額5,000円OFFの対象クーポンはこちら
URL：https://nosh.jp/sns-promotion?key=202511&utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=202511
（※）本クーポンは初回購入の方のみ適用。有効期限は、初回購入日から12週間で、1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。
物価高の影響で節約志向が高まる中、少しでも多くの方に手軽で健康的な食事をお届けしたいという想いから、今年初めてブラックフライデーに合わせて、お得にナッシュをご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。この機会に、ぜひご利用ください。
◾️「BLACKFRIDAYキャンペーン」概要
【プレゼント①：「nosh」割引クーポン】
新規ご購入の方全員に、もれなく総額5,000円OFF(※)となる割引クーポンをプレゼントします。
・対象者：ナッシュを初めてご購入いただいた方全員
・応募方法：以下のURLから「nosh」の商品を購入
URL：https://nosh.jp/sns-promotion?key=202511&utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=202511
(※)本クーポンは初回購入の方のみ適用。有効期限は、初回購入日から12週間で、1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。
【プレゼント②：Amazonギフトカード】
以下のnosh公式SNSから本キャンペーンにご参加いただくと、抽選でAmazonギフトカード1,000円分が20名様に当たります。
・実施期間：2025年11月13日(木)～11月30日(日)23:59
・当選人数：20名
・応募方法：
＜Xから参加の場合＞
① nosh公式アカウント（ https://twitter.com/nosh_fresh）をフォロー
② 本キャンペーン投稿をリポスト
③お題：「今あなたが欲しいもの」をリプライで当選確率アップ
＜Instagramから参加の場合＞
① nosh公式アカウント（ https://www.instagram.com/nosh_fresh）をフォロー
② 本キャンペーン投稿にいいね
③お題：「今あなたが欲しいもの」をコメントで当選確率アップ
＜Threadsから参加の場合＞
① nosh公式アカウント（ https://www.threads.net/@nosh_fresh）をフォロー
② 本キャンペーン投稿にリポスト
③お題：「今あなたが欲しいもの」をコメントで当選確率アップ
◼️ナッシュ公式SNS
X：https://twitter.com/nosh_fresh
Instagram：https://www.instagram.com/nosh_fresh/
Facebook：https://www.facebook.com/plus.nosh.jp/
Threads：https://www.threads.net/@nosh_fresh
Pinterest：https://www.pinterest.jp/nosh_fresh/
LINE：https://page.line.me/049kpatj
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh(ナッシュ)の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社(本社：大阪市、代表取締役：田中 智也)は、2025年11月13日(木)から11月30日(日)までの間、新規ご購入のお客様を対象に総額5,000円分の割引クーポン(※)をプレゼントするほか、Amazonギフトカード1,000円分が抽選で20名様に当たる「BLACKFRIDAYキャンペーン」を開催します。
▼新規購入で総額5,000円OFFの対象クーポンはこちら
URL：https://nosh.jp/sns-promotion?key=202511&utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=202511
（※）本クーポンは初回購入の方のみ適用。有効期限は、初回購入日から12週間で、1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。
物価高の影響で節約志向が高まる中、少しでも多くの方に手軽で健康的な食事をお届けしたいという想いから、今年初めてブラックフライデーに合わせて、お得にナッシュをご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。この機会に、ぜひご利用ください。
◾️「BLACKFRIDAYキャンペーン」概要
【プレゼント①：「nosh」割引クーポン】
新規ご購入の方全員に、もれなく総額5,000円OFF(※)となる割引クーポンをプレゼントします。
・対象者：ナッシュを初めてご購入いただいた方全員
・応募方法：以下のURLから「nosh」の商品を購入
URL：https://nosh.jp/sns-promotion?key=202511&utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=202511
(※)本クーポンは初回購入の方のみ適用。有効期限は、初回購入日から12週間で、1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。
【プレゼント②：Amazonギフトカード】
以下のnosh公式SNSから本キャンペーンにご参加いただくと、抽選でAmazonギフトカード1,000円分が20名様に当たります。
・実施期間：2025年11月13日(木)～11月30日(日)23:59
・当選人数：20名
・応募方法：
＜Xから参加の場合＞
① nosh公式アカウント（ https://twitter.com/nosh_fresh）をフォロー
② 本キャンペーン投稿をリポスト
③お題：「今あなたが欲しいもの」をリプライで当選確率アップ
＜Instagramから参加の場合＞
① nosh公式アカウント（ https://www.instagram.com/nosh_fresh）をフォロー
② 本キャンペーン投稿にいいね
③お題：「今あなたが欲しいもの」をコメントで当選確率アップ
＜Threadsから参加の場合＞
① nosh公式アカウント（ https://www.threads.net/@nosh_fresh）をフォロー
② 本キャンペーン投稿にリポスト
③お題：「今あなたが欲しいもの」をコメントで当選確率アップ
◼️ナッシュ公式SNS
X：https://twitter.com/nosh_fresh
Instagram：https://www.instagram.com/nosh_fresh/
Facebook：https://www.facebook.com/plus.nosh.jp/
Threads：https://www.threads.net/@nosh_fresh
Pinterest：https://www.pinterest.jp/nosh_fresh/
LINE：https://page.line.me/049kpatj
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh(ナッシュ)の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/