»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô£Å£Ø£Ð£Ï¡Ù2026Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñÌó130²ó³«ºÅ·èÄê¡ª
¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô¤Ï2013Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¸É¡×°é¤Æ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¢ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡¡¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È»ÔÌ±³èÆ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¦¶È»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÎß·×350²ó³«ºÅ¡¦65Ëü¿Í¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢13Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ÎÁ´¹ñ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤È°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¡¢½ÐÅ¸¤¹¤ë¶¨»¿´ë¶È¤ÎËþÂÅÙ¤âÊ¿¶Ñ90.1¡ó¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨92.5¡ó¡Ê¼«¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´¤Ù¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯4·î～2027Ç¯3·î¡Ë¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó130²ó¡Ê¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎWOMAM¥Õ¥§¥¹¥¿¤ò´Þ¤à¡Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¸ø¼°¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô¥¢¥×¥ê¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÊØÍø¤Ë¡ª
±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ðー¥È¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¶ÐÌ³¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤ä»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Íè¾ì¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤ÈÆü¡¹±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍèÇ¯ÅÙ¤â³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô£Å£Ø£Ð£Ï¡¦WOMAM¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¤Ï¡©
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ»Ò¤ÎÍè¾ì1,000～3,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤äÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¡¹¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¸ÉÆÈ¤Ê»Ò°é¤Æ¤Î·Ú¸º¡¢ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡¢»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¡¹¤Î³èÆ°¾ì½ê¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤ÇÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬³Ú¤·¤á¤ë½Ð²ñ¤¤¡¦¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤è¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»Ò°é¤Æ¤ä½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ÝÂêÄóµ¯¤ä²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô(R)¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ê¤É»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë Á´¤Æ¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹
¢¨ ¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô£Å£Ø£Ð£Ï¡¿WOMAM¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬»ÅÁÈ¤ß¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹
¢§¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¡¡https://www.mamahapi.jp/expo-info
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡Ú»ö¶È¥µー¥Ó¥¹¡Û
¢£»Ò°é¤Æ½÷À¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô£Å£Ø£Ð£Ï¡¢¥Þ¥Þ¸þ¤±¥»¥ß¥Êー Â¾¡Ë
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡¦¥µ¥¤¥È¡¦¥á¥ë¥Þ¥¬¡Ë
¢£½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡Ê¥¦ー¥Þ¥ó¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¡¿½÷À¤Î¤ª¤·¤´¤È¥Õ¥§¥¢¡¿ºÆ½¢¿¦»Ù±ç¡¿¹Ö±é¼¹É®¡Ë
¢£¶µ°é¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦PC¥¹¥¯ー¥ë¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ë
¡Ú¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡Ê¥Þ¥Þ¥Ï¥Ô£Å£Ø£Ð£Ï¡Ë¡Û
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.mamahapi.jp/
¢£Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/mamahapi.jp/
¢£Facebook¡§¡¡https://www.facebook.com/mamahapi2013
¢£YouTube¡§¡¡https://www.youtube.com/channel/UCqRfHO_ttAq_7LTjzE9Tivw
¢££Ø¡§¡¡https://twitter.com/mamahappysalon
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á