¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ°²è¤ò11·î13Æü(ÌÚ)¤Ë¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡¢Æ±Æ°²è¤òÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥ÆÅ¹Æâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤ÆÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯


¢£¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë

¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×ÄÌ¾Î¡Ö¤­¤å¤ë¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê³Ú¶Ê¤È¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£


¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×



¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤é¤Ö¤­¤å¤ó¡¡¤¦¤©¤ó¤Æ¤Ã¤É¡×¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¡Ö¤ï¤ó¤Àー¤é¤ó¤É¡×¤Ê¤É¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÙ¤é¤ì¡¢¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤äÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤ËZepp¥Ä¥¢ー¤òÂ¨´°Çä¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¡£


¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://kyurushite.com/

¸ø¼°TikTok¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.tiktok.com/@kyurushite

¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://twitter.com/kyurushite

¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ https://www.youtube.com/@kyurushite



¢£À½ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8

²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)

ÆÃÄ§¡§Ä¾·Â0.8mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ê¤Î¤ËÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ãー¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ìÈý¤òÉÁ¤±¤ë #Èý¥·¥ãー¥Ú¥ó ÃÂÀ¸¡ª

¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/


¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à£°¡¥£¸



¢£¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¾ðÊó

¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä

¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËAM10:00¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢majica¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥³¥é¥Ü¸ÂÄê ¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¥³¥é¥Ü¸ÂÄê ¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ



¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä

1.majica¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÅÐÏ¿)

2.¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëmajica¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤ò¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡£

3.¤´¹ØÆþ¸å¤Ëmajica¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×Íó¤Ë¥µ¥ó¥­¥åー¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

4.±þÊç¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡×¤È¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡ãmajica¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡ä

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://www.majica-net.com/campaign/kate6/



¢£¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡ÃêÁª¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó

¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡ä

¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¡ä

2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)AM10:00～2025Ç¯12·î12Æü(¶â)AM9:59


¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä

¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ëmajica²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥­¡×¤ä¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ÖÌÜ¸µ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ù×Ä ¤µ¤é¤ËA¥³ー¥¹¡¦B¥³ー¥¹¤Ç³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ë¸ÂÄê30Ì¾ÍÍ¤Ç¡¢·ã¥ì¥¢¡ª¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¸«³Ø¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª


¤ªÇã¤¤¾å¤²¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥µ¥ó¥­¥åー¥áー¥ë¤è¤ê¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¡ã±þÊçÊýË¡¡ä

1.majica¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÅÐÏ¿)

2.¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëmajica¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤ò¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡£

3.¤´¹ØÆþ¸å¤Ëmajica¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×Íó¤Ë¥µ¥ó¥­¥åー¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

4.¥µ¥ó¥­¥åー¥áー¥ë¤Ëµ­ºÜ¤ÎURL¤«¤é±þÊç¥Úー¥¸¤Ø¹Ô¤­¡¢¤ª¹¥¤­¤Ê·ÊÉÊ¤Ø±þÊç¡£


¢¨majica²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨±þÊç¤Ïmajica¥¢¥×¥ê¤Î±þÊç¥Úー¥¸¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨majica¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÅÐÏ¿ÅöÆü¤Î¹ØÇã¤Ï¥µ¥ó¥­¥åー¥áー¥ëÇÛ¿®¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿ÍâÆü°Ê¹ß¤Î¹ØÇã¤«¤é¥µ¥ó¥­¥åー¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ãmajica¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡ä

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://www.majica-net.com/campaign/kate6/


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥¿ー



¡ãÆÃÅµ°ìÍ÷¡ä

A¾Þ¡§¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥­(5Ì¾ÍÍ)


B¾Þ¡§¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ÌÜ¸µ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(10Ì¾ÍÍ)


C¾Þ¡§KATE¥³¥¹¥á¥»¥Ã¥È(20Ì¾ÍÍ)

¡ã¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ä

¨¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡¡RD-1

¨¦¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡¥Ä¥ä¥Ðー¥¹¡¡G05

¨¦¥±¥¤¥È¡¡¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥ó¥¨¥­¥¹¥Ñー¥È(·ì¿§±¢±Æ¥«¥éー)¡¡PKー1


W¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡§¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¸«³Ø(30Ì¾ÍÍ)

¢¨A¥³ー¥¹¡¦B¥³ー¥¹¤Ç³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é


¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¼Ô¡ä

majica¥¢¥×¥ê²ñ°÷ ¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ßÂÐ±þ



¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ/Å¹ÊÞ°ìÍ÷(±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¡¦ÃêÁª¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¶¦ÄÌ)

¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8(BR-2/BR-3/BR-5)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-4/EX-5/EX-6/EX-7/EX-8)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D¡¡¥ì¥Õ¥£¥ë(EX-4/EX-5/EX-6/EX-7/EX-8/EX-9/EX-10/EX-11/GL-1/GL-2)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3DÍÑ¥±ー¥¹

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3DÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3DÍÑ¥Ö¥é¥·I

¡¦¥±¥¤¥È¡¡3D¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥«¥éーZ(BR-1/BR-2/BR-3/BR-5/BR-6/BR-7)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡Æ¨¤²¿å¤¢¤à¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡¥Á¥Ð¤æ¤Ê¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡ÅçÂ¼´ò±´¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)

¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡´Ä¤ä¤Í¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)

¢¨²áµî´ë²è¤ò½ü¤¯

¢¨¾åµ­¾¦ÉÊ°Ê³°¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¾ðÊó

¡ã³µÍ×¡ä

¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òµ­Ç°¤·¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡Ö¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥á¥ó¥ÐーÊÌ¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì²¼µ­¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È»£¤ê²¼¤í¤·¸Ä¿Í¥È¥ì¥«¤È½¸¹ç¥È¥ì¥«¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤­¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È



¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä

¡üÆ¨¤²¿å¤¢¤à¥»¥Ã¥È

ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§

(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-2(¥ª¥êー¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó)

(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-7)

Æ±º­ÆâÍÆ¡§(1)Æ¨¤²¿å¤¢¤à¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)

²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)


¡ü¥Á¥Ð¤æ¤Ê¥»¥Ã¥È

ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§

(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-3(¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó)

(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-4)

Æ±º­ÆâÍÆ¡§(1)¥Á¥Ð¤æ¤Ê¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)

²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)


¡üÅçÂ¼´ò±´¥»¥Ã¥È

ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§

(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-5(¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó)

(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-8)

Æ±º­ÆâÍÆ¡§(1)ÅçÂ¼´ò±´¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)

²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)


¡ü´Ä¤ä¤Í¥»¥Ã¥È¡¡

ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§

(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-3(¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó)

(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-8)

Æ±º­ÆâÍÆ¡§(1)´Ä¤ä¤Í¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)

²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)


¡ãÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ä

¡¦MEGA¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ»¥ËÚÃ¬¾®Ï©ËÜÅ¹¡¿ËÌ³¤Æ»

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ÀçÂæ±ØÀ¾¸ýËÜÅ¹¡¿µÜ¾ë¸©

¡¦MEGA¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ½ÂÃ«ËÜÅ¹¡¿ÅìµþÅÔ

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹¡¿¿ÀÆàÀî¸©

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ±ÉËÜÅ¹¡¿°¦ÃÎ¸©

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ÇßÅÄËÜÅ¹¡¿ÂçºåÉÜ

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ »Í¾ò²Ï¸¶Ä®Å¹¡¿µþÅÔÉÜ

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ¹­ÅçÈ¬ÃúËÙÅ¹¡¿¹­Åç¸©

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ Ê¡²¬Å·¿ÀËÜÅ¹¡¿Ê¡²¬¸©

¡¦¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ²¼ÄÌ¤êÅ¹¡¿·§ËÜ¸©

¡¦MEGA¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ µ¹ÌîÏÑÅ¹¡¿²­Æì¸©



¢£³ô¼°²ñ¼ÒNatee¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Natee¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤·»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£SNS¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¦ÁÏ·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤à¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNatee

ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-15 BIZCORE½ÂÃ«4F

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ Âç¹¾ Í´²ð

»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¦ÁÏ·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È

URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://natee.jp