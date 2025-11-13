¥¯ー¥ë¤Ê¿·¤·¤¤¡Ö¤¤å¤ë¤·¤Æ¡×ÃÂÀ¸¡ª¡©¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¡ß ¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡KATE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¢£³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒNatee(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Âç¹¾Í´²ð)¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ä¹Ã«Éô ²Â¹¨)¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥ÉKATE¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ°²è¤ò11·î13Æü(ÌÚ)¤Ë¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡¢Æ±Æ°²è¤òÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥ÆÅ¹Æâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤ÆÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¢£¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×ÄÌ¾Î¡Ö¤¤å¤ë¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê³Ú¶Ê¤È¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤é¤Ö¤¤å¤ó¡¡¤¦¤©¤ó¤Æ¤Ã¤É¡×¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¡Ö¤ï¤ó¤Àー¤é¤ó¤É¡×¤Ê¤É¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÙ¤é¤ì¡¢¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤äÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤ËZepp¥Ä¥¢ー¤òÂ¨´°Çä¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://kyurushite.com/
¸ø¼°TikTok¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.tiktok.com/@kyurushite
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://twitter.com/kyurushite
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ https://www.youtube.com/@kyurushite
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8
²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÄ§¡§Ä¾·Â0.8mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ê¤Î¤ËÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ãー¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ìÈý¤òÉÁ¤±¤ë #Èý¥·¥ãー¥Ú¥ó ÃÂÀ¸¡ª
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/
¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à£°¡¥£¸
¢£¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËAM10:00¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢majica¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥³¥é¥Ü¸ÂÄê ¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê ¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
1.majica¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÅÐÏ¿)
2.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëmajica¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤ò¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡£
3.¤´¹ØÆþ¸å¤Ëmajica¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×Íó¤Ë¥µ¥ó¥¥åー¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4.±þÊç¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡×¤È¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãmajica¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://www.majica-net.com/campaign/kate6/
¢£¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡ä
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¡ä
2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)AM10:00～2025Ç¯12·î12Æü(¶â)AM9:59
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ëmajica²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¡×¤ä¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ÖÌÜ¸µ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ù×Ä ¤µ¤é¤ËA¥³ー¥¹¡¦B¥³ー¥¹¤Ç³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ë¸ÂÄê30Ì¾ÍÍ¤Ç¡¢·ã¥ì¥¢¡ª¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¸«³Ø¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤ªÇã¤¤¾å¤²¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥µ¥ó¥¥åー¥áー¥ë¤è¤ê¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
1.majica¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÅÐÏ¿)
2.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëmajica¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤ò¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡£
3.¤´¹ØÆþ¸å¤Ëmajica¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×Íó¤Ë¥µ¥ó¥¥åー¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4.¥µ¥ó¥¥åー¥áー¥ë¤ËµºÜ¤ÎURL¤«¤é±þÊç¥Úー¥¸¤Ø¹Ô¤¡¢¤ª¹¥¤¤Ê·ÊÉÊ¤Ø±þÊç¡£
¢¨majica²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊç¤Ïmajica¥¢¥×¥ê¤Î±þÊç¥Úー¥¸¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨majica¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÅÐÏ¿ÅöÆü¤Î¹ØÇã¤Ï¥µ¥ó¥¥åー¥áー¥ëÇÛ¿®¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿ÍâÆü°Ê¹ß¤Î¹ØÇã¤«¤é¥µ¥ó¥¥åー¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãmajica¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://www.majica-net.com/campaign/kate6/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥¿ー
¡ãÆÃÅµ°ìÍ÷¡ä
A¾Þ¡§¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥(5Ì¾ÍÍ)
B¾Þ¡§¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ ÌÜ¸µ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(10Ì¾ÍÍ)
C¾Þ¡§KATE¥³¥¹¥á¥»¥Ã¥È(20Ì¾ÍÍ)
¡ã¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ä
¨¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡¡RD-1
¨¦¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡¥Ä¥ä¥Ðー¥¹¡¡G05
¨¦¥±¥¤¥È¡¡¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È(·ì¿§±¢±Æ¥«¥éー)¡¡PKー1
W¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡§¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¸«³Ø(30Ì¾ÍÍ)
¢¨A¥³ー¥¹¡¦B¥³ー¥¹¤Ç³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
majica¥¢¥×¥ê²ñ°÷ ¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ßÂÐ±þ
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ/Å¹ÊÞ°ìÍ÷(±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¡¦ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¶¦ÄÌ)
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8(BR-2/BR-3/BR-5)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-4/EX-5/EX-6/EX-7/EX-8)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D¡¡¥ì¥Õ¥£¥ë(EX-4/EX-5/EX-6/EX-7/EX-8/EX-9/EX-10/EX-11/GL-1/GL-2)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3DÍÑ¥±ー¥¹
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3DÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3DÍÑ¥Ö¥é¥·I
¡¦¥±¥¤¥È¡¡3D¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥«¥éーZ(BR-1/BR-2/BR-3/BR-5/BR-6/BR-7)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡Æ¨¤²¿å¤¢¤à¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡¥Á¥Ð¤æ¤Ê¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡ÅçÂ¼´ò±´¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¡¡´Ä¤ä¤Í¥»¥Ã¥È(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
¢¨²áµî´ë²è¤ò½ü¤¯
¢¨¾åµ¾¦ÉÊ°Ê³°¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¾ðÊó
¡ã³µÍ×¡ä
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ß¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¡¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥á¥ó¥ÐーÊÌ¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì²¼µ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È»£¤ê²¼¤í¤·¸Ä¿Í¥È¥ì¥«¤È½¸¹ç¥È¥ì¥«¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡üÆ¨¤²¿å¤¢¤à¥»¥Ã¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-2(¥ª¥êー¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó)
(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-7)
Æ±ºÆâÍÆ¡§(1)Æ¨¤²¿å¤¢¤à¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)
²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¥Á¥Ð¤æ¤Ê¥»¥Ã¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-3(¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó)
(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-4)
Æ±ºÆâÍÆ¡§(1)¥Á¥Ð¤æ¤Ê¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)
²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡üÅçÂ¼´ò±´¥»¥Ã¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-5(¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó)
(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-8)
Æ±ºÆâÍÆ¡§(1)ÅçÂ¼´ò±´¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)
²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü´Ä¤ä¤Í¥»¥Ã¥È¡¡
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
(1)¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡¡BR-3(¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó)
(2)¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D(EX-8)
Æ±ºÆâÍÆ¡§(1)´Ä¤ä¤Í¥½¥í¥È¥ì¥«¡¡(2)¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥È¥ì¥«(¶¦ÄÌ)
²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡ãÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ä
¡¦MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ»¥ËÚÃ¬¾®Ï©ËÜÅ¹¡¿ËÌ³¤Æ»
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ÀçÂæ±ØÀ¾¸ýËÜÅ¹¡¿µÜ¾ë¸©
¡¦MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ½ÂÃ«ËÜÅ¹¡¿ÅìµþÅÔ
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹¡¿¿ÀÆàÀî¸©
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ±ÉËÜÅ¹¡¿°¦ÃÎ¸©
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ÇßÅÄËÜÅ¹¡¿ÂçºåÉÜ
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ »Í¾ò²Ï¸¶Ä®Å¹¡¿µþÅÔÉÜ
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ¹ÅçÈ¬ÃúËÙÅ¹¡¿¹Åç¸©
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ Ê¡²¬Å·¿ÀËÜÅ¹¡¿Ê¡²¬¸©
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ²¼ÄÌ¤êÅ¹¡¿·§ËÜ¸©
¡¦MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ µ¹ÌîÏÑÅ¹¡¿²Æì¸©
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNatee¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Natee¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤·»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£SNS¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¦ÁÏ·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤à¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNatee
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-15 BIZCORE½ÂÃ«4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ Âç¹¾ Í´²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¦ÁÏ·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://natee.jp