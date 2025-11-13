昭和⼥⼦⼤学（学⻑ ⾦尾朗：東京都世⽥⾕区）⼥性⽂化研究所は、公開シンポジウム「⼦どもの未来を共につくる社会へ～出⽣・育児・法制度・ジェンダー～」を12⽉6⽇にオンラインで開催します（参加費無料・要申込）。 本シンポジウムでは、当事者、法制度、医療、福祉社会、経済学など、さまざまな⽴場から、「⼦どもの最善の利益」と「ジェンダー視点」を軸に、現代の出産や育児、家族のあり⽅について議論し、⼦どもの未来を共につくる社会について考えを深めます。また、関連したテーマの講演やトークセッションも⾏います。

【実施概要】

〈 ⽇ 時 〉2025年12⽉6⽇（⼟）13:30～16:00 ／ オンライン（Zoom）〈 主 催 〉昭和⼥⼦⼤学⼥性⽂化研究所〈 協 ⼒ 〉社会福祉法⼈共⽣会SHOWA ／ ⼀般社団法⼈アクロスジャパン「2025年度 東京都養⼦縁組⺠間あっせん機関体制整備⽀援事業」〈 内 容 〉● 開会挨拶 昭和⼥⼦⼤学 学⻑ ⾦尾朗● オープニングメッセージ 昭和⼥⼦⼤学 総⻑ 坂東眞理⼦「⼦どもの未来を共につくる社会へ－⼥性の地位向上に向けた取組と⼥⼦⼤学からの発信の意義 －」● 講演① 武川恵⼦⼥性⽂化研究所⻑（昭和⼥⼦⼤学専⾨職⼤学院 教授）「すべての⼦の利益と男⼥共同参画に向けて－婚外⼦問題・⽗の責務の確保－」● 講演② 北本佳⼦⼥性⽂化研究所副所⻑（昭和⼥⼦⼤学⼤学院 教授）「⼦どもをもつこと」と「親になること」の選択にかかわる現状と課題 －特別養⼦縁組の養親への調査をもとにー● シンポジウム「⼦どもの未来を共につくる社会へ」 コーディネーター 北本佳⼦ 副所⻑養⼦縁組⽀援の⽴場から：⼀般社団法⼈アクロスジャパン ⼩川多鶴⽒当事者の⽴場から：養⼦縁組の養親の⽴場から T⽒法律の⽴場から：⼤⾕＆パートナーズ法律事務所 弁護⼠ 橘⾼真佐美⽒医療の⽴場から：医療法⼈きずな会さめじまボンディングクリニック院⻑ 鮫島浩⼆⽒経済学の⽴場から：昭和⼥⼦⼤学現代ビジネス研究所特命教授 ⼋代尚宏● トークセッションオンライン参加者からの意⾒・感想等を中⼼にシンポジウム登壇者と討議します。● 閉会挨拶 ⽊村美也⼦ 所員〈 申 込 〉下記URLもしくはQRコードからお申込みください。 ※締切 12⽉4⽇（⽊）正午https://forms.gle/NATKx4b843ingiYS9

〈 問合せ先 〉昭和⼥⼦⼤学⼥性⽂化研究所Email：iwc-admi@swu.ac.jp

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp

昭和女子大学ホームページhttps://www.swu.ac.jp/