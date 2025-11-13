株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2025-2026秋冬号」を、2025年11月25日に発売いたします。

弾きごたえのある華やかなアレンジで、ヒット曲・懐かしの名曲・クラシック・洋楽などバラエティー豊かな選曲で全20 曲を収載したピアノ上級者向けの曲集です。新コーナー「プロの技、お見せします。アレンジ・スタディ」では、ヤマハでおなじみのアレンジャー・石川芳さんにご登場いただき、誰もが知る名曲「故郷の人々/フォスター」の解説付きアレンジ楽譜を掲載します。アレンジ作業の裏側や石川芳さんの人柄に迫る質問など読み物ページとしてもお楽しみいただけます！また、大好評のPressoさんのコーナーでは、スタジオジブリの名曲「世界の約束」とかっこいいアレンジが魅力的な「The Cat」を掲載。他にも、ストリートピアノや人前での演奏にぴったりな選曲とアレンジでお届けする「とっておきの“魅せ”曲セレクト」、「編集部の“弾（聴）いてほしい1曲”」、両パートに見せ場のある「両方主役の超上級連弾」など新コーナーも盛りだくさん！今号も幅広いジャンルの楽曲レパートリーとこだわりのアレンジでお届けします♪程良いサイズでコンサート、発表会、ラウンジなど、幅広くご活用いただけるオールラウンド曲集です。ぜひこの機会に手に取ってみてください♪【収載曲】＜今だから弾きたい上級アレンジ＞・賜物（RADWIMPS） *NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌・空（BE:FIRST） *第92回『NHK全国学校音楽コンクール中学校の部』課題曲・クスシキ（Mrs. GREEN APPLE） *TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クールオープニングテーマ・Blue Jeans（HANA）・夢中 -Piano ver.-（BE:FIRST） *フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌＜時代を超えて愛される名曲＞・君は薔薇より美しい（布施明）・空も飛べるはず（スピッツ）・One more time, One more chance（山崎まさよし） *劇場用実写映画『秒速5センチメートル』劇中歌・白い恋人達（桑田佳祐）・海になれたら *スタジオジブリ映画『海がきこえる』主題歌・Isn't She Lovely (可愛いアイシャ)（スティーヴィー・ワンダー）＜とっておきの“魅せ”曲セレクト＞・It Don't Mean a Thing (スウィングしなけりゃ意味ないね)・ルパン三世のテーマ＜編集部の“弾（聴）いてほしい1曲”＞・また逢う日まで（平井大）＜Pressoアレンジで奏でる＞・世界の約束 *スタジオジブリ映画『ハウルの動く城』主題歌・The Cat（ジミー・スミス）＜アレンジってこんなに面白い！＞・ジャジーなハチの変奏曲(ぶんぶんぶん)・ショパン名曲かくれんぼメドレー～ドビュッシー風アレンジ～＜両方主役の超上級連弾＞・ダンスホール（Mrs. GREEN APPLE）＜プロの技、お見せします。アレンジ・スタディ＞・故郷の人々(スワニー河)（アレンジャー：石川芳）-全20曲-

商品詳細

月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2025-2026秋冬号

定価：1,870円(10％税込)仕様：A4変型判縦/108ページ発売日：2025年11月25日ISBN：978-4-636-12309-8商品コード：GTP01102690https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102690

【「極上のピアノ」シリーズ 好評発売中】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309932

月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2025春夏号

定価：1,870円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/112ページISBN：978-4-636-12070-7商品コード：GTP01102431https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102431

月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ連弾 ～1人でも連弾が楽しめる！全曲パート別参考演奏音源対応～

定価：2,750円(10％税込)仕様：菊倍判縦/128ページISBN：978-4-636-11436-2商品コード：GTP01101754https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01101754

