オリジナルグッズ・オリジナルTシャツの制作を行う株式会社RAFEES(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:坂野 雅則)は、同社が運営するオリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」の公式サイト( https://goods-made.com/ )を2025年11月に全面リニューアルいたしました。





サイトを全面リニューアル。"誰でも簡単"を実現する新UI









今回のリニューアルでは、「わかりやすく、スムーズに、クリエイティブを形にできるサイト」をテーマに、注文フローの再設計、自動見積もりシステムの導入、デザインシミュレーターの新搭載など、より快適な制作体験を提供する多数の新機能を実装しています。









■グッズメイドについて

グッズメイドは、オリジナルTシャツやサンダル、コインケース、アクリルスタンドなどの人気アイテムをはじめ、アパレル・雑貨・ノベルティのオーダー制作を行うECサービスです。

国内自社工場を有し、高品質・短納期・低コストを両立。デザイン制作から印刷・梱包・発送まで一貫して対応します。

長年培ってきたデザイン・印刷・EC運営のノウハウを活かし、個人ユーザーはもちろん、企業・団体・イベント主催者様のOEM製作にも幅広く対応。

「想いをカタチにするものづくり」をテーマに、法人・アーティスト・エンタメ業界など多様な顧客から高い評価をいただいています。









■主なリニューアル内容





各ステップを選択することで簡単にご注文いただけます









(1)注文フローの全面リニューアル

商品ごとに異なる条件やオプションを整理し、「注文タイプ」「カラー・サイズ」「印刷方法」「印刷箇所」「オプション設定」など、各ステップをわかりやすく再設計。

ステップごとに説明やサンプル画像を配置し、初めての方でも迷わず注文を完了できるよう改善しました。

また、リアルタイムで価格や出荷目安日を確認できるUIを採用し、スマートフォンからもスムーズに操作できます。





(2)自動見積もりシステムの導入

数量・サイズ・印刷方法などを選択すると、総額をリアルタイムで自動計算。

これまでのようなメールでの見積依頼や返信待ちをなくし、最適な条件を即時に比較・検討できます。

作成した見積書はPDF形式で保存でき、法人対応の見積管理にも便利です。

数量と商品を選択してお見積書を自動で作成









自動見積もりシステム

https://goods-made.com/pages/auto-estimate





(3)デザインシミュレーター機能の新搭載

Tシャツやサンダルなどのアイテムに対して、画像やロゴをアップロードし、完成イメージをその場で確認できるデザインシミュレーターを実装。

印刷位置やサイズの微調整も直感的に行えるため、制作前に安心して仕上がりを確認できます。





ブラウザ上で簡単にデザイン作成が可能です。









デザインシュミレーター

https://goods-made.com/pages/my-simulator





(4)トップページの情報ポータル化

リニューアル後のTOPページでは、「人気ランキング」や「新着アイテム」をはじめ、

「イベント向け」「ノベルティ向け」「クリエイター販売向け」などの目的別カテゴリを新設しました。

用途やシーンに合わせて商品を探しやすい構成とし、グッズ制作の出発点としての利便性を高めています。





最新のアイテム一覧は「新着商品」( https://goods-made.com/collections/new-products )、定番・売れ筋のラインアップは「人気商品ランキング」( https://goods-made.com/collections/all-products )からご覧いただけます。









■人気アイテムのご紹介





ラバーコインケースは人気のオリジナルグッズです









【オリジナルラバーコインケース】

手のひらサイズで持ち運びやすい定番人気アイテム。両サイドを押すと中央が開き、小銭やイヤホンなどを収納可能です。

企業ノベルティやライブグッズとしても人気が高く、1個からオーダー可能。

● https://goods-made.com/products/rubber-coin-case-wlt03





人気のオリジナルシャワーサンダル。イベントやチームグッズに最適









【シャワーサンダル】

フルカラープリントに対応したオリジナルサンダル。軽量でクッション性が高く、室内履きやイベント用にも最適です。

ブランド・チーム・アーティストのオリジナルグッズとしても好評。

● https://goods-made.com/products/apr06





キャラクターやノベルティで人気の"アクキー









【アクリルキーホルダー(アクキー)】

定番の透明アクリル素材にフルカラープリントが可能なアイテム。

キャラクターグッズやイベント記念品など、多様な用途に対応。

● https://goods-made.com/products/custom-acrylic-keyholder-khd03









■24時間いつでも簡単オーダー可能

グッズメイドのECサイトでは、24時間いつでもオンラインで注文・見積・デザイン確認が可能です。

初めての方から法人・クリエイターの方まで、だれでも手軽にオリジナルグッズ制作を提供しています/

【公式サイト】 https://goods-made.com/









■会社概要

項目内容

商号 ： 株式会社RAFEES

所在地 ： 〒454-0914 愛知県名古屋市中川区本前田町85

設立 ： 2019年5月

代表者 ： 代表取締役 坂野 雅則

資本金 ： 100万円

事業内容： UV印刷事業、アパレルプリント事業、デザイン制作事業、

動画制作事業、通信販売事業、Web制作事業、

システム開発事業、ECサイト構築支援事業

URL ： https://rafees.jp/