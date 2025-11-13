株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」を2025年11月18日(火)に期間限定で新発売いたします。

冬しか味わえない、とっておきのおいしさをご堪能ください。





(上)生チョコレート濃厚ミルク (下)生チョコレート芳醇カカオ





【2品共通の商品概要】

内容量 ：45g(4個×2パック)

発売日 ：2025年11月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定) ：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月





商品名：【生チョコレート濃厚ミルク】

ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味に仕立てた生チョコレートです。なめらかなくちどけとミルクのおいしさをお楽しみいただけます。

※ 一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

https://www.atpress.ne.jp/releases/555096/img_555096_2.jpg





商品名：【生チョコレート芳醇カカオ】

芳醇なカカオの風味と生クリームのコク深い味わいを感じる生チョコレートです。とろけるくちどけと優雅な余韻をお楽しみいただけます。

https://www.atpress.ne.jp/releases/555096/img_555096_3.jpg









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel ： 0120-28-5605