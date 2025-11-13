北海道産生クリームを使用したとろけるおいしさ ブルボン、「生チョコレート濃厚ミルク」など2品を冬期限定で11月18日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」を2025年11月18日(火)に期間限定で新発売いたします。
冬しか味わえない、とっておきのおいしさをご堪能ください。
(上)生チョコレート濃厚ミルク (下)生チョコレート芳醇カカオ
【2品共通の商品概要】
内容量 ：45g(4個×2パック)
発売日 ：2025年11月18日(火) 全国発売
販売チャネル(予定) ：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：6カ月
商品名：【生チョコレート濃厚ミルク】
ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味に仕立てた生チョコレートです。なめらかなくちどけとミルクのおいしさをお楽しみいただけます。
※ 一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります
https://www.atpress.ne.jp/releases/555096/img_555096_2.jpg
商品名：【生チョコレート芳醇カカオ】
芳醇なカカオの風味と生クリームのコク深い味わいを感じる生チョコレートです。とろけるくちどけと優雅な余韻をお楽しみいただけます。
https://www.atpress.ne.jp/releases/555096/img_555096_3.jpg
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel ： 0120-28-5605