このたび、内閣官房 国土強靱化推進室主催で、防災×ビジネスをテーマにしたイベントを2025年11月25日(火)に実施します。レジリエンス向上のための取り組みを実践している事業者が登壇し、「社会全体のレジリエンスをどうデザインするか」についてパネルディスカッションを行う予定です。





“しなやかで、強い”社会へ～防災×ビジネスで社会のレジリエンスをデザインする～





当日は、現場でご活躍されている実践者の方々や、防災領域の専門家、更にはForbes JAPANの谷本 有香氏をコーディネーターに迎え、防災×ビジネスの可能性についてディスカッションしていただきます。「こういう話が聞きたかった」「こういうことを知りたかった」と感じていただける内容となっております。

また、パネルディスカッション後は会場にて、最先端の防災ソリューションの展示や交流会を行いますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。





国土強靭化 民間の取り組み事例集





Forbes JAPAN 谷本 有香 氏





日時 ： 11月25日(火)13:00～17:00

(ハイブリッドパート：13:00～15:00、

オフラインパート：15:00～17:00)

会場 ： CIC Tokyo(東京都港区虎ノ門)／Zoomによるハイブリッド開催

お申込み： https://questant.jp/q/1125_NR_event

対象 ： どなたでも参加可能。特に、

・防災ビジネス(ソーシャルビジネス)に関心があり、

実現のためのヒントを探している方。

・地域や自団体の安心・安全を守るために、

平時からできる取り組みを探している方。

・民間事業者によるレジリエンス向上の取り組みに関心のある方。

参加費 ： 無料





イベントの詳細は、下記サイトからご覧いただけます：

https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/251106/