“週に1日は、海を想って” エコ洗剤『海へ…』のがんこ本舗が贈る、ネイチャーポジティブなシャンプー第二弾。『海を想うShampoo“OCEAN”』が11月19日(水)より発売。

「洗う」という、何気ない日常の行為が、実は地球の未来とつながっているとしたら。

がんこ本舗は、そんな問いかけから歩きはじめました。

日々の暮らしの中で流れる排水が、やがて海へたどり着く。

だからこそ、私たちは“海を汚さない洗剤づくり”に挑み、

エコ洗剤『海へ…』というブランドを育ててきました。

そして次に見つめたのは、“人の暮らしの中にあるやさしさ”。

“週に1日は、海を想って。”

そんな小さなアクションから、未来を変えていく。

『海を想うShampoo』は、その想いをかたちにしたシリーズです。

■第一弾「LAVENDER」で広がった共感の輪

2025年夏に発売した第一弾『海を想うShampoo LAVENDER』は、「週に1度、海を想って」というメッセージとともに、暮らしの中で“環境を想う時間”をお届けしました。

アンケートでは、

コンセプト共感度97％・香り満足度95％・使用感の満足度78.4％ という高評価を獲得。

多くの方が「自然に寄り添うものづくり」に共感を寄せてくださいました。



＜感想の一部をご紹介＞

💬「環境にやさしいだけでなく、心まで整う」

💬「自然の香りに癒される」

💬「海を汚さないブランドが広がってほしい」

■第二弾「OCEAN」── 潮風と海の静けさを感じる澄んだ香りを表現

この秋、その想いを引き継ぐ第二弾『OCEAN』が登場します。

“潮風を感じるような澄んだ香り”と”深呼吸したくなる海の静けさ” をテーマに、イランイラン油、シダーウッド油、ナツメグ油などの天然精油をブレンド。

海辺の余韻をそのまま閉じ込めたような穏やかな香りに仕上げました。

香水のような強さではなく、自然のリズムに寄り添う“やさしい香り”。使うたびに、心がほどけ、海を想う時間が生まれます。

製品としては、以下の特徴があります。

・ 排水中の成分が微生物によって分解されやすい処方設計

※OECD基準DOC試験法にて28日間で73％生分解確認／第三者機関

・ 香料は天然精油を使用

精油の内訳は

LAVENDER：ラベンダー油、ホーリーフ油、ベルガモット油

OCEAN：イランイラン油、シダーウッド油、ナツメグ油など

HERBAL CITRUS：オレンジ油、ゼラニウム油、シトロネラ油

・ 髪と頭皮に配慮したアミノ酸系洗浄成分

・ しっとりとした洗い上がりで、リンスなしでも心地よく使える

・ アレルギーテスト、パッチテスト済み

※すべての方に刺激やアレルギーが起きないわけではありません

・ ノンシリコン、パラベンフリー、マイクロプラスチック不使用、着色料無添加



そしてなにより、「容器本体をつくらない」という選択。

「詰替えパウチ」と専用の空ガラスボトル（再利用可能）ご用意しています。

■『Neptune(R)』── 暮らしの中から、未来を変える

『海を想うShampoo』は、がんこ本舗が2026年に立ち上げを予定しているネイチャーポジティブなコスメブランド 『Neptune(R)』 のプロジェクト第1章です。

排水で海を汚さず、自然の循環に寄り添いながら、人にも地球にもやさしい製品を届けていきます。

「洗うことは、“地球とつながる行為”。 使うたびに“想う”ことが、未来を変えていく。」

──がんこ本舗 代表取締役会長・木村“きむちん”正宏

■ 販売概要

商品名：海を想うShampoo “OCEAN”

内容量：360ｍL 価格：4,800円（税込）

販売開始：2025年11月19日（水）

販売数量：合計100パック限定（オンライン70／イベント30）

販売場所：

・がんこ本舗公式オンラインストア（https://shop.gankohompo.com/html/page15.html）

・11月19日（水）～24日（月休）ジェイアール名古屋タカシマヤ「やさしい暮らし展」10階催会場

イベント詳細はこちら(https://www.gankohompo.com/news/20251026/11757/)

製造・販売：有限会社がんこ本舗

有限会社がんこ本舗について

がんこ本舗の創業は1992年。地球上の人と生き物すべてが幸せで平和に暮らせる世界を願って、日々モノづくりや暮らし方提案をしています。合言葉はエコよりもニコッ！

がんこ本舗が提案する製品は、人間だけでなく動物や植物や菌類との共生を目指すもの。

環境負荷の少ないニコッ！

機能性にすぐれたニコッ！

長持ちするニコッ！そして、美しいニコッ！

製品は、メッセージを伝える ツールでしかありません。

笑顔で語ってこそエコッ！

争わない ＝ エコッ！

地球の“生き物とのつながり”を大切に、化学のチカラで、これからもチャレンジしつづけます！

