ニジゲンノモリの人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、世界中からニジゲンノモリに集まるゴジラマニアだけでなく、 さらに多くのお客様にゴジラの世界観や日本の文化を愉しんでいただけるイベント「Awaji GODZILLA Festival 2025 in Winter」を2025年12月13日（土）～2026年3月1日（日）の期間限定で開催いたします。イベント期間中は、「プレミアムチケット」・「VIPジャーニーパス」をご購入されたお客様を対象に、4つのゲームを開催。「ゴジラ迎撃作戦」のストーリーを再現した「弓矢チャレンジ」や日本の伝統的な遊戯である「投扇興（とうせんきょう）ゲーム」、日本のお祭りには欠かせない「輪投げ」、そしてゴジラに描かれたターゲットを狙う「的当て」、全てのゲームがポイント制になっており、合計で500点以上を獲得した方にはニジゲンノモリ限定の「オリジナル和柄ノート」を、500点未満の方には「オリジナル和柄ポストカード」をプレゼント！世界中のゴジラファンよ、淡路島ニジゲンノモリに集結せよ！

■イベント概要

実施期間：2025年12月6日（土）～2026年3月1日（日）内容：期間中、「プレミアムチケット」か「VIPジャーニー」を購入し、アトラクションへ入場された方を対象に、4つのゲームを特別開催。全てのゲームで獲得した合計ポイントが500点以上の方には、「オリジナル和柄ノート」を、500点未満の方には、「オリジナル和柄ポストカード」をプレゼント対象：プレミアムチケット、VIPジャーニーパスを購入された方特典：プレミアムチケット／ニジゲンノモリオリジナルグッズ「ゴジラ背負いリュック」 VIPジャーニーパス／オリジナル“呉爾羅”スカジャンURL：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

