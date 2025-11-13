⾃動点呼システム、運⾏管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛⽣システムを開発・販売する東海電⼦株式会社(本社：静岡県富⼠市 代表取締役 杉本哲也)は、2025年11月13日に、最新の業務⽤呼気アルコール検知器（東海電⼦製）の納⼊先業種・機種レポート2025年版（2003～2025年分）を発⾏致しました。

１．呼気アルコール検知器 納入先業種・機種レポート

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251113/691521d07b8d1.pdf

本レポートは、当社の呼気アルコール検知器の2025年度の単年実績および2003年に発売してから22年間の実績を、業種や機種ごとに取りまとめてお知らせするものです。 当社の呼気アルコール検知器の導⼊実績は累計13万台を超えました。設置型・遠隔地型、機種別等、記録型等、さまざまなタイプのアルコール検知器のそれぞれの販売トレンドや、業種ごとの導⼊傾向等をご確認いただけます。 本資料は⾃社製品に限っての情報ではあるものの、業務⽤アルコール検知器の黎明期から、2011年の緑ナンバーのアルコール検知器義務化前後、2023年の⽩ナンバーアルコール検知器義務化前後等、市場の変化を概況的に表しており、⾏政、消費者におかれましては、「呼気アルコール検知器の産業史」と捉え、より⼀層「飲酒運転防⽌機器」の社会的存在意義を感じ取っていただければ幸いです。

２．単年（2025年）の機種別、業種別累実績

2025年の単年度集計では、機種別実績に加え緑ナンバー・⽩ナンバー別等績もご確認いただけます。

３．累計(2003～2025)の機種別、業種別累実績

本レポートにより2003年以降の22年間の納⼊先業種や機種をご確認いただけます。例えば当社の場合、個⼈向けの簡易型アルコール検知器は１割程度であり、9割が「デジタル記録型」です。

また、⽩ナンバーと緑ナンバーの年ごとの推移や、設置型アルコール検知器と遠隔地型アルコール検知器の増加や減少の状況もご確認いただけます。

■業務用呼気アルコール検知器（東海電子製）ホワイトペーパー 2025年版https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251113/691521d07b8d1.pdf