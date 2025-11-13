こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
緊急開催【IT-BCPセミナー】事業継続を脅かすサイバー脅威にどう対処するか？NICT ナショナルサイバートレーニングセンター長 園田氏が登壇
～ 12月9日（火）NETRENDネットワークオンラインセミナー ～
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、最近相次いだ大規模なサイバー攻撃を背景に、12月9日（火）に「第5回アライドテレシスNETRENDネットワークオンラインセミナー」を緊急開催します。本セミナーでは、IT-BCPをテーマに、最新のサイバー攻撃の動向やセキュリティソリューションをご紹介します。
国内において、サイバー攻撃の脅威が再び深刻さを増しています。最近では、ランサムウェア被害による業務停止や物流の混乱など、組織の事業継続を揺るがす事例が相次ぎ、その影響は社会・経済活動全体にも及んでいます。
こうした攻撃は、特定の業種や規模にとどまらず、あらゆる組織が直面するリスクとなっています。いま求められているのは、リスクごとに対処するのではなく、事業継続計画(IT-BCP)とセキュリティ対策を一体的に見直す組織的・継続的な取り組みです。
そこで今回、本セミナーでは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)ナショナルサイバートレーニングセンター長の園田道夫氏を基調講演者にお迎えし、「サイバー脅威の最前線と日本企業が取るべき備え-加速する攻撃の高度化にどう立ち向かうか-」と題した、国内外の最新動向をもとに、日本の組織が取るべき実践的な備えについてお話しいただきます。
また、パロアルトネットワークス株式会社よりセキュリテイプラットフォームの統合管理や自動化の最新動向を、ダークトレース・ジャパン株式会社よりNDR(Network Detection and Response)による脅威検知の先進的アプローチを、それぞれ解説いただきます。
さらに、アライドテレシスからは、NOC(Network Operation Center)をはじめ、MSS（マネージドセキュリティサービス）、SOC(Security Operation Center)といったネットワークおよびセキュリティの監視・運用支援サービスについて、事例を交えてご紹介します。
多層的な視点からサイバー攻撃への備えを学び、実践的な知見を得られる貴重な機会となっております。ぜひご参加ください。
【開催概要】
名称：第5回 NETRENDネットワークオンラインセミナー -セキュリティ-
【IT-BCPに向けて：第2弾】事業継続を脅かすサイバー脅威にどう対処するか？
～最新の脅威動向とセキュリティソリューションを紹介～
主催：アライドテレシス株式会社
協力：パロアルトネットワークス株式会社、ダークトレース・ジャパン株式会社
日時：2025年12月9日（火）14:00～16:00
形式：オンライン（ライブ配信／Zoom）
対象：エンドユーザー様、パートナー様
費用：無料（事前登録制）
定員：100名（接続者数の制限はございません）
申込：当社ウェブサイトからの事前登録制
詳細：https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/netrend-security_251209/
【セミナー内容／タイムスケジュール】
https://digitalpr.jp/table_img/631/122418/122418_web_1.png
※）セミナー構成や内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
※）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
