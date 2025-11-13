スポーツニッポン新聞社は映画「栄光のバックホーム」上映にあわせ、特別新聞を発行いたします。同映画に出演している遠藤記者が語る横田選手の思い出など、スポニチならではのコンテンツが盛りだくさんの内容です。ブランケット判16P、オールカラーで定価は600円（税込み）。販売場所は「栄光のバックホーム」上映館、ネット販売はAmazon、HMV＆BOOKonline、ヤフーショッピングスポニチ大阪、毎日新聞販売店など。お問い合わせはスポーツニッポン新聞社大阪本社06（6346）8500まで。【商品概要】〇商品名：映画「栄光のバックホーム」特別新聞〇判 型：ブランケット判16P オールカラー〇定 価：600円（税込み）〇発売日：2025年11月28日〇発 行：スポーツニッポン新聞社〇購入方法：「栄光のバックホーム」上映館、ネット販売（Amazon、HMV＆BOOKonline、ヤフーショッピングスポニチ大阪）、毎日新聞販売店など。【ネット通販URL】（Amazon）https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSR438DW（HMV&BOOKS online）https://www.hmv.co.jp/product/detail/16342460（ヤフーショッピングスポニチ大阪）https://store.shopping.yahoo.co.jp/sponichi-osaka/【お問い合わせ】株式会社スポーツニッポン新聞社大阪本社 06（6346）8500