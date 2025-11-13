株式会社ユニバーサル園芸社

「なんばウォーク」の各広場がサンタの工房に！？

フォトスポットが多数登場!!「なんばウォーク」でサンタにクリスマスの願いを手紙に込めて届けよう!

1１月２０日(木)～1２月２5日(木)「なんばウォーク Xmas Letter」開催

株式会社ユニバーサル園芸社 2025年11月13日 10時00分

大阪・難波の地下街「なんばウォーク」(大阪府大阪市中央区千日前2丁目1-15 大阪地下街株式会社 代表取締役社長 井上亮)は、大阪府茨木市のガーデンセンター「the Farm UNIVERSAL OSAKA（ザファームユニバーサル大阪）」を運営する株式会社ユニバーサル園芸社（大阪府茨木市佐保193-2 代表取締役社長 安部豪）と共同し、サンタへの手紙をテーマとしたクリスマスディスプレイを展示します。

詳細情報は下記URLより

https://walk.osaka-chikagai.jp/event/103

なんばウォーク公式X

https://twitter.com/OsakaNambaWalk

なんばウォーク公式Instagram

https://www.instagram.com/nambawalk/

株式会社ユニバーサル園芸社

https://uni-green.co.jp/

the Farm UNIVERSAL OSAKA

https://www.instagram.com/thefarmuniversal/

なんばウォーク Xmas Letter 展示内容

ここはサンタの工房、各地から届いたたくさんの手紙を前に、

サンタとなんばワンフレンズは今日も大忙し!

そんなサンタの工房の風景をなんばウォーク内に表現させて頂きます。

ポストオブジェや手紙のオブジェなどが彩る空間には、

実際にサンタへ手紙を書いて、ツリーに貼って楽しめるスポットなどもあり、

なんばウォークのオリジナルキャラクターなんばワン達と一緒になって

子供から大人まで楽しめる展示内容となっております。

また、フォトスポットも多数ご用意しております。

実施会場・期間

■会場

なんばウォーク内 「アートパーク」「クジラパーク」「フォレストパーク」「ニュースパーク」

開催期間

2025年 11月20日（木）～12月25日（木）

※入場無料。なんばウォークが閉館する早朝、深夜は観覧できません。

クジラパークに実際にサンタへ手紙を書いて飾れるスポットや、

手紙に囲まれたサンタの工房に入り込んで写真が撮れるフォトスポットなど

各広場に様々なフォトスポットが多数登場します。

↑手紙スポット（クジラパーク内）↑フォトスポット（フォレストパーク内）

なんばウォーク Xmas Letter イベント内容

自分だけのオリジナルオーナメントが作れるクリスマスワークショップを開催！

クリスマスディスプレイ内のオーナメントを実際に作れるワークショップイベント

を実施します。特別な思い出を一緒に作りましょう！

開催日 12月6日（土）、7日（日）13時～17時 各日先着100名 無くなり次第終了

参加条件 なんばウォークでの当日のご利用レシート500円(税込・合算可)以上のご提示

+ アンケートに回答

開催場所 クジラパーク

レシート対象外店舗 チケット7プレイガイド、チケットスーパー、夢ステーション、保険ホットライン、保険見直し本舗、NTT docomo※1、Soft Bank※1、au※1、楽天モバイル※1、ファミリーマート※2、占いの館キセキ、占いのフォレストランプ

※1：スマホケース等の物販は対象

※2：一部支払いが対象外（公共料金・プリペイドカード等）

クリスマス装飾と一緒にお気に入りの写真を撮って投稿しよう！

なんばウォーククリスマス ベストフォトキャンペーン開催！

開催期間 11月20日（木）～12月25日（木）

抽選で10名様になんばウォーク限定デジタル商品券5,000円分が当たる!

- なんばウォーク公式Instagram(@nambawalk)をフォロー- クリスマス装飾と、あなたの「推し」・自撮り・お友達etc.笑顔の写真を撮影- 「＃なんばウォーククリスマス」をつけてInstagramに投稿

※当選発表は2026年1月中を予定しております。

- ※当選者には投稿頂いたアカウント宛になんばウォーク公式アカウントからDMにて当選の通知を行います。

※アカウントが非表示の方、フォローが外れている方、当選連絡までに投稿を削除された方は抽選対象外になります。

「なんばウォーク」施設概要

公式サイト： https://walk.osaka-chikagai.jp/

大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」を基軸に東西延長715mにおよぶ「なんばウォーク」は、東端の地下鉄「日本橋駅」から西はJR「難波駅」までをまっすぐ結ぶ1本のショッピングストリートです。北通り南通りの2本の通路で構成された街は大きく3つのゾーンに区分けされ、「アートパーク」「クジラパーク」「フォレストパーク」「ニュースパーク」など４つの広場では季節ごとのイベントが行われています。

営業時間

[ファッション・バラエティ・フード]10:00～21:00

[グルメ]10:00～22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合がございます。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合がございます。

アクセス

・Osaka Metro 御堂筋線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・Osaka Metro 四つ橋線「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro 千日前線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・南海電鉄「難波駅」3F北改札口 徒歩約5分/1・2番街へ

・近鉄電車難波線「大阪難波駅」西改札口、東改札口/1・2番街に直結

・JR 「難波駅」徒歩4分/1・2番街へ

・Osaka Metro 千日前線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・Osaka Metro 堺筋線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・近鉄電車難波線「日本橋駅」西改札口/3番街に直結