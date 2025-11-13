こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【昭和医科大学】1月17日にリカレントカレッジ特別企画（冬）を開催 ― ジャズシンガー綾戸智恵さんをお招きし、心と身体を元気にするライブをお届けします ―
昭和医科大学リカレントカレッジ特別企画（冬）を、2026年1月17日（土）に開催いたします。
今回は、2017年にデビュー20周年を迎え、現在もなお精力的に活動されているジャズシンガー綾戸智恵さんをお招きし、ユーモアあふれるトークと心に響く歌声で心も身体も元気になるライブをお届けいたします。
《開催概要》
■日時：2026年1月17日（土) 開場13:30／開演14:00
■会場
昭和医科大学上條記念館 上條ホール
（東京都品川区旗の台1-1-20）
［アクセス］
・東急池上線・大井町線「旗の台駅」 徒歩7分
・東急池上線「荏原中延駅」 徒歩10分
・東急目黒線「西小山駅」 徒歩12分
■内容
「綾戸 智恵 DO JAZZ LIVE ～人生に学びと音楽を～」
ジャズシンガー綾戸智恵さんによるトーク、演奏、弾き語りをお届けします。
■料金：3,000円（全席指定） ※未就学児入場不可
■チケット販売方法
【11月17日（月）10:00より販売開始】
◆WEB
・公益財団法人品川文化振興事業団
https://www.shinagawa-culture.or.jp/event/ticket.html
◆窓口
きゅりあん、スクエア荏原、メイプルカルチャーセンター、Ｏ美術館
◆電話（電話予約は座席選択不可）
TEL：03-5479-4140（チケットセンターCURIA）
■公演に関するお問い合わせ
昭和医科大学リカレントカレッジ事務室
TEL：03-3784-8143（平日9:00～18:00）
E-mail：recurrent@ofc.showa-u.ac.jp
▼本件リリース元
学校法人昭和医科大学 総務部総務課 大学広報係
TEL： 03-3784-8059
E-mail：press@ofc.showa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/