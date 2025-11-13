こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第60回NHK障害福祉賞 入選者の決定について
障害のある人自身の貴重な体験記録や、ご家族や教育・福祉の関係者による実践記録などに対して贈る「ＮＨＫ障害福祉賞」は、１９６６年度創設以来、今年で６０回目を迎えました。
今回は４６３編の応募があり、入選者を決定しました。
詳細は添付の資料をご覧ください。
＜福祉賞の概要＞
１．名 称 第６０回 ＮＨＫ障害福祉賞
２．主 催 ＮＨＫ
社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団
３．後 援
厚生労働省、文部科学省、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、
社会福祉法人 全国社会福祉協議会、公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会、
一般社団法人 全日本手をつなぐ育成会連合会、全日本特別支援教育研究連盟、
社会福祉法人 日本肢体不自由児協会、
公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会、
公益財団法人 日本知的障害者福祉協会、一般社団法人 日本発達障害学会、
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク
４．協 力
一般社団法人 電子情報技術産業協会
５．選考委員
鈴木 ひとみ（人権啓発講師）
藤木 和子 （全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会 副会長）
柳田 邦男 （ノンフィクション作家）
〈以上、五十音順 敬称略〉
藤澤 浩一 （ＮＨＫコンテンツ制作局 局長）
平田 恭佐 （NHK厚生文化事業団 理事長）
・贈呈式
２０２５年１２月５日（金） NHK放送センター（渋谷）にて実施。
A （一部受賞者・審査委員はオンラインで参加の予定）。
・入選作品集発行
入選の全作品を収録した「第６０回ＮＨＫ障害福祉賞 入選作品集」を、
２０２５年１２月５日に ＮＨＫ厚生文化事業団から発行。
都道府県図書館等に寄贈するほか、希望者に配布（送料負担）。
※入選作品はNHK厚生文化事業団ホームページ（https://www.npwo.or.jp/）に掲載予定。
・放送予定 未定 （例年、「ハートネットTV」などで取り上げられています）
・問い合わせ先
ＮＨＫ厚生文化事業団 「ＮＨＫ障害福祉賞」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南１－４－１ 第七共同ビルＢ１
TEL： ０３－３４７６－５９５５
FAX： ０３－３４７６－５９５６
URL： https://www.npwo.or.jp/
※参考として、今年度の募集要項を添付します。
本件に関するお問合わせ先
ＮＨＫ厚生文化事業団 「ＮＨＫ障害福祉賞」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南１－４－１ 第七共同ビルＢ１
TEL： ０３－３４７６－５９５５
