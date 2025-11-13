障害のある人自身の貴重な体験記録や、ご家族や教育・福祉の関係者による実践記録などに対して贈る「ＮＨＫ障害福祉賞」は、１９６６年度創設以来、今年で６０回目を迎えました。
今回は４６３編の応募があり、入選者を決定しました。


詳細は添付の資料をご覧ください。


＜福祉賞の概要＞

１．名　　称　第６０回 ＮＨＫ障害福祉賞

２．主　　催　ＮＨＫ
社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団

３．後　　援　
　 厚生労働省、文部科学省、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、
社会福祉法人 全国社会福祉協議会、公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会、
一般社団法人 全日本手をつなぐ育成会連合会、全日本特別支援教育研究連盟、
社会福祉法人 日本肢体不自由児協会、
公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会、
公益財団法人 日本知的障害者福祉協会、一般社団法人 日本発達障害学会、
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク

４．協　　力　　　　　
　 一般社団法人 電子情報技術産業協会

５．選考委員　　　　　
鈴木　ひとみ（人権啓発講師）
藤木　和子　（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会 副会長）
柳田　邦男　（ノンフィクション作家）　　　　　　　　　　　
　　　 〈以上、五十音順　敬称略〉
藤澤　浩一　（ＮＨＫコンテンツ制作局 局長）
平田　恭佐　 （NHK厚生文化事業団 理事長）　　

・贈呈式　
　 ２０２５年１２月５日（金）　NHK放送センター（渋谷）にて実施。
A　（一部受賞者・審査委員はオンラインで参加の予定）。

・入選作品集発行
　 入選の全作品を収録した「第６０回ＮＨＫ障害福祉賞 入選作品集」を、
２０２５年１２月５日に ＮＨＫ厚生文化事業団から発行。
都道府県図書館等に寄贈するほか、希望者に配布（送料負担）。
※入選作品はNHK厚生文化事業団ホームページ（https://www.npwo.or.jp/）に掲載予定。

・放送予定　 　 未定　（例年、「ハートネットTV」などで取り上げられています）

・問い合わせ先
　　　ＮＨＫ厚生文化事業団　「ＮＨＫ障害福祉賞」係
　　　〒150-0041　東京都渋谷区神南１－４－１　第七共同ビルＢ１
　　　　TEL： ０３－３４７６－５９５５
　　　　FAX： ０３－３４７６－５９５６
　　　　URL：　https://www.npwo.or.jp/

※参考として、今年度の募集要項を添付します。





