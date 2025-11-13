一日の終わりをやさしく“〆る”ナイトコフレ。メディカルハーブブランド「MORAZ」から石川県のハーブ農園PAYSANのハーブティーとハンドクリーム＆人気定番アイテムのサシェのホリデー限定セットが登場

株式会社MOTHEREARTH

あなたと大切な人に寄り添う、メディカルハーブブランド「MORAZ（モラズ）」（日本総代理店：株式会社MOTHER EARTH、代表取締役：廣岡 輝、ブランドマネージャー：水嶋 茂尭）は、希少なハーブをベースにしたリッチな処方が特徴のハンドクリームと人気定番アイテムのサシェと石川県のハーブ農園PAYSANの「〆茶」をはじめとするハーブティーをセットにしたホリデー特別限定セットを数量限定で2025年11月13日（木）から発売いたします。

MORAZ × ハーブ農園 PAYSAN HOLIDAY COLLECTION 2025

一日の終わりをやさしく“〆る”ナイトコフレ。

忙しい毎日に“締めくくり”の習慣を。

MORAZ × ハーブ農園 PAYSAN のコラボコフレは、就寝前の時間を心地よくととのえるナイトルーティンセット。ハーブの香りと心地よい使い心地が重なり合い、日中の緊張をそっとほどいて、

明日へ向けて整える“〆（しめ）時間”をご提案します。

自分へのご褒美にも、たいせつな方へのギフトにも。

気分をととのえ、手肌までうるおすナイトルーティンを叶えます。

これから忙しい年末に向けてや冬の乾燥が気になる季節にぴったりの特別なギフトです。

- MORAZ × ハーブ農園 PAYSAN ホリデー限定コラボセット[表: https://prtimes.jp/data/corp/118809/table/32_1_b02dc169d868da2da5e84a5abd1030c2.jpg?v=202511130130 ]

MORAZ

・MORAZ ハンドクリーム100ml

・MORAZ スキンセイバーマルチクリームサシェ 3ml

・MORAZ ハーバル アイ&ネッククリームサシェ 3ml

希少な植物ポリゴナムをベースにした人気定番のハンドクリーム（100mL）と、

「スキンセイバー マルチクリーム」（乾燥による肌の気になる部分をやさしく保護し、肌を整える）、

「アイ＆ネッククリーム」（目元や首のデリケートな肌にうるおいを与える）のサシェをセットにしました。

PAYSAN

・夜の〆茶１p

原材料：レモン（チリ産）、シナモンバジル、バタフライピー、イエルバブエナ、ステビア

ミントベースのすっきりした味わい。夜のリフレッシュティーで1日の終わりを気持ちよく。

・いちご台湾烏龍茶１p

原材料：茶、いちご、カモミール、ローゼル

烏龍茶ベースのストロベリーティーに青りんごのような香りのカモミール。

お好きなお酒のハーブティー割りもオススメ。

・みかんインド紅茶１p

原材料：紅茶、みかん、レモンバーベナ、レモンバジル

レモンティーのような爽やかな柑橘感とレモンバーベナのフルーティー感。お好きなお酒のハーブティー割りもオススメ。

- MORAZ（モラズ）

植物学者である創始者が、娘の肌のコンディションをサポートしたいという想いから生まれたコスメ。創業から40年以上、自社ファームで原料植物を栽培し、エキスを抽出して製造するまで、すべてを自分たちの手で行う徹底した品質志向を追求し、3つのISO認証を取得しました。

MORAZは、ガリラヤ地方の自社ファームで育てた稀少な植物ポリゴナムと様々な薬用ハーブを贅沢に使用し、スキンケア製品からベビーケア製品まで幅広いラインナップを提供しています。現在、世界18カ国に製品を輸出するグローバルブランドとして成長しました。様々なハーブから独自の方法で高濃度に抽出された濃密なハーブエキスが、健やかな肌へ導きます。長い歴史と専門知識に基づき、ガリラヤの自然の恵みを活かした製品を通じて、日本の皆様の美と健康をサポートしてまいります。

MORAZ ブランドサイト：https://moraz-jp.com/

MORAZ 公式Instagram：https://instagram.com/morazjp_official

- PAYSAN

石川県河北郡の「ハーブ農園ぺザン」が作る、石川県産フリーズドライハーブティー。

目を奪う色味と素材感にフルーティーな味わい。オーガニック(2023年有機JAS認定)、無着色、無香料、無添加。

- 発売日、取扱店

2025年11月13日（木）より、以下店舗限定で販売開始。

style table コレド日本橋店

style table 田園調布 東急スクエアガーデンサイト店

Ethical&SEA 品川プリンスホテル店

※数量限定での販売のためなくなり次第終了とさせていただきます。

- お客様からのお問い合わせ先

『MORAZ』ブランドサイト：https://moraz-jp.com/

（問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです）／OPEN 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日）

【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとするビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、さまざな持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。

□URL

「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

『MORAZ』ブランドサイト：https://moraz-jp.com/