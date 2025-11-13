ハイレス・ミュージック株式会社(本社：東京都中央区)は、高音質ストリーミングQobuz(コバズ)再生の導入を検討しているユーザーに向けた体験試聴会を実施します。

Qobuzは昨年12月に日本市場でのサービスが開始され、従来から音楽ファイルをダウンロードして楽しんでいたオーディオマニアを中心に高い評価を得ています。さらに今年の夏以降から一般の音楽ファンやオーディオ・ファンからの問い合わせも増えています。当社は下記のとおり、PCやネットワークに詳しくない人に向けて、ネットワーク再生の楽しさを体験していただけるイベントを実施いたします。音楽ストリーミングの環境作りや、再生、楽しみ方についての質問や相談がある方のご参加も歓迎いたします。





ストリーミング機材例









■テーマ：「聴いてみよう訊いてみようQobuz」

■日時 ：12月9日(火) 19時から20時半(18時50分開場)

■場所 ：スタジオ バーチュオーソ 第1スタジオ(東京都調布市)

■概要

解説 ：ストリーミング音楽サービスの種類、ストリーミング再生に必要なもの、

ネットワーク環境のチェック、設置や再生方法など

体験 ：圧縮音源vsロスレス＆ハイレゾ試聴、楽曲検索、プレイリスト作成

ネットワーク再生用アクセサリー試聴 (トップウィング提供)

質問 ：導入に必要な環境、ネットワークの配線、アクセサリーなど





■主な使用機材

Meridian 218、MacBook Air、iPad mini、(当日の再生アプリはRoonを使用)

■ご予約(先着10名様)

お申込みは、イベント申し込みサイトよりお願い申し上げます。折り返し会場案内図をお送りいたします。

https://www.hires-music.jp/contact/





参加申し込み専用サイト