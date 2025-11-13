食感、味わい、後引く刺激がクセになるポテトチップスブルボン、「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」を11月18日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」を2025年11月18日(火)に新発売いたします。
ガチじゃがペッパー＆チーズ味
「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」は、まろやかでコクのあるチーズの味わいに、ブラックペッパーのピリッとした辛味を効かせたポテトチップスです。ブラックペッパーのスパイシーな香りと刺激が後を引くおいしさに仕立てました。
クリーミーでコクのあるチーズ、ピリッと刺激のあるペッパーの味わいをバリバリと噛みくだくクセになる食感とともにお楽しみいただけます。
【商品概要】
商品名 ：ガチじゃがペッパー＆チーズ味
内容量 ：98g
発売日 ：2025年11月18日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：9カ月
【シリーズ品】
https://www.atpress.ne.jp/releases/555099/img_555099_2.jpg
ガチじゃがうま塩味
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel ： 0120-28-5605