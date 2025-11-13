クリスマスに！大好きなゴジュウジャーから手紙が届く！「ゴジュウジャーからの手紙」販売開始。

株式会社しょうわ

総務省認可電報事業者の株式会社しょうわ（大阪府大阪市西区、代表：川田 元）の、2022年よりスタートしたあこがれの人からの手紙をこどもたちに届けるサービス「テガミギフト」にて販売している「ゴジュウジャーからの手紙」より、新しくクリスマスバージョンを販売開始いたします。

ブンブンジャーからの手紙（クリスマス版）サンプル

お子さまの名前を入力するだけで、ゴジュウジャーが名前を呼びかけてくれる手紙がクリスマスまでに届きます。（お届け日時指定不可。12月18日まで受付。）

ひらがな、漢字まじり2種類のメッセージから選択可能です。

希望の場合は60文字程度の「追伸」を入力していただくことができ、ゴジュウジャーが名前を呼びかけてくれるオリジナルの手紙を作成いただけます。

価格は税込み1,650円。（送料全国一律330円）

クレジット、電子決済のみご利用いただけます。

商品内容

商品内容〉

・封筒

・お手紙

・ステッカー

〈商品概要〉

商品名 》 ゴジュウジャーからの手紙

税込価格 》 1,650円(送料全国一律330円が別途必要)

URL 》 https://tegamigift.com/

販売形態 》 インターネットによるオンライン販売

開発・販売》 株式会社しょうわ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「ゴジュウジャー」東映公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/50ger/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

株式会社しょうわについて

株式会社しょうわは、2006年に設立され、出版事業と電報事業で始まりました。

創業来「お客様に必要とされ、喜んで頂くことが、私たちの最大の喜びです。」を経営理念に掲げ、お客様のご要望を真に受け、新製品の開発やサービス向上に取り組んで参りました。

2007年に総務省より『特定信書便事業許可』を取得し、民間電報サービスを提供させて頂いております。



『テガミギフト』は、「未来を担うこどもたちに笑顔になってほしい」という想いから開始されたサービスです。

〈会社概要〉

社名：株式会社しょうわ

本社所在地：大阪府大阪市西区京町堀2-6-28

代表取締役：川田 元

事業内容： インターネットによる電報受託サービス

設立：2006年8月1日

許可：総務大臣特定信書便事業許可 許可番号 総特第41号

プライバシーマーク認定取得 第20001578号

HP：https://showa45.co.jp/