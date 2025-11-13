ブース設計、ノベルティ、フォロー活動まで、展示会攻略のあらゆるノウハウが手に入る『展示会兵法三十六計 2025冬の陣』を開催！

展示会に「出るだけ」で終わらせない──成果を最大化する“兵法”を、今こそ共有する時。

株式会社Bizibl Technologies

株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都港区）は、展示会出展に関わるあらゆるフェーズをテーマに、BtoB企業のマーケティング・営業企画・販促担当者向けのオンラインカンファレンス『展示会兵法三十六計 2025冬の陣』(https://attendee.bizibl.tv/sessions/selc87oLcTWE)を開催いたします。

本カンファレンスは、展示会に関するソリューションを提供する全15社の共同開催によって実現しました。

出展準備・ブース設計・当日の接客・ノベルティ活用・名刺管理・アフターフォローまで、展示会を実践者の知見を惜しみなく公開。

「ブースに入りやすくするための設計」「足を止めるためのノベルティ」「集めた名刺にいちはやくメールを送る方法」「すぐには商談につながらない来場者のナーチャリング」など、展示会に関する様々な悩みを解消したい方は必見の内容です。

登壇テーマ（一部）

開催概要

- 勝ち筋はデータと改善にあり！成果を出す企業の出展戦略とは（エバーリッジ株式会社）主催者が持つ全会期データとコンサル支援で得た成功企業の行動特性を基に、成果を出す企業の共通点を分析。単発で終わらせず、複数会期で検証・改善を繰り返す“型化思考”で成果を最大化する方法を語ります。- 展示会リードを“アポ率2倍”に変える！名刺管理で加速するフォロー戦略（Sansan株式会社）受注率アップは、相手の記憶に残っているうちが勝負！展示会で得た名刺を即データ化・整理し、最速当日でアプローチした結果アポ獲得率2倍を実現した事例・戦略を公開します。- 配るだけで満足していませんか？～展示会ノベルティの戦略的活用術～（株式会社デザインフィル）「ばらまき」で終わらないノベルティ戦略として、展示会での課題解決・サービスの周知・ブランディングにも活用できる”オリジナルグッズ”と"デザイン"の力を、76年の老舗文房具メーカーの視点から解説します。- 商談・成約を創出する展示会設計~目標設定＆フォロー体制の基本的な考え方~（株式会社ラクス）リードが取れても、ほとんど商談・成約に繋がらない。そのよくあるお悩みに対し、ラクスが実践する商談創出の為の""目標設定とメールを活用したフォロー体制""についてご紹介します。詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/selc87oLcTWE

イベント名：展示会兵法三十六計 2025冬の陣

開催日：2025年12月2日（火）10:00~16:00

開催形式：オンライン開催（Bizibl(https://bizibl.tv/)）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社Bizibl Technologiesほか、展示会関連ソリューションを持つ全15社

参加対象：BtoB企業のマーケティング・営業企画・販促部門の担当者

申込方法：以下のURLより、必要事項を記入のうえお申し込みください：

https://attendee.bizibl.tv/sessions/selc87oLcTWE