楽しみにしている今年のブラックフライデーはどこ？30人にアンケート調査！
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/）」は、2025年のブラックフライデーで買い物したいお店のアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：30人（20代:7人、30代:12人、40代:9人、50代:2人、60代以上:0人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月13日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください
1位：Amazonブラックフライデー
「年間最大級。家電～日用品までほぼ全カテゴリ安いので、絶対に買い物する！」
2位：楽天ブラックフライデー
「SPU＋買い回りで最大44倍も狙える大型イベント。福袋、スイーツ、食品カテゴリーが熱いので、そこを中心で攻める予定。」
3位：家電量販店系ブラックフライデー（ヨドバシ・ビック・ヤマダ）
「実質価格がAmazonと張るか超えるくらいの値引率に。冷蔵庫・洗濯機・炊飯器など白物家電の大幅値引きになるので見逃せない。」
4位：コストコ ブラックフライデー
「TV、Switch、Apple製品が毎年狙い目。他にも食品の期間限定値下げがすごい。」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/costco-blackfriday-deals/
5位：量販店のブラックフライデー（イオンなど）
「日用品の買い込みやおもちゃ、衣類などを買い込みたい。」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/aeon-blackfriday10/
その他：百貨店、スポーツ用品店、ZOZOTOWN、ユニクロ、靴用品など
年に1度の大セール・ブラックフライデー、いよいよもうすぐ開催です。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
