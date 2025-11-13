非破壊型赤外線糖度計の世界市場2025年、グローバル市場規模（携帯型、卓上型）・分析レポートを発表
2025年11月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「非破壊型赤外線糖度計の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、非破壊型赤外線糖度計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の非破壊型赤外線糖度計市場概要
本レポートによると、世界の非破壊型赤外線糖度計市場は2024年に8,420万米ドルと評価され、2031年には1億1,500万米ドルへ拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.6％で、安定した成長が続くと見込まれています。本調査では、米国の関税政策や各国の規制動向を踏まえ、競争環境、地域経済の変化、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。
非破壊型赤外線糖度計は、近赤外分光技術を用いて果実や野菜の糖度を非破壊で測定する装置です。特定波長の赤外光吸収特性を解析することで、サンプルを切断せずに糖度を迅速かつ高精度に算出します。農業分野では、品質管理や収穫時期の判定、流通段階での検査など、幅広い用途で活用が進んでいます。
________________________________________
技術概要と市場特性
この装置は、対象物に近赤外線を照射し、その反射や透過光のスペクトルを解析することで糖濃度を推定します。従来の破壊的検査ではサンプルを切断・搾汁する必要がありましたが、本技術により非侵襲的かつ迅速な測定が可能となりました。測定データはリアルタイムで取得できるため、収穫・出荷判断や品質選別の効率化に寄与します。
また、環境要因や品種差による誤差を補正するため、人工知能を組み込んだ解析アルゴリズムや多波長解析モデルの導入が進んでいます。こうした技術的進歩により、果物だけでなく野菜、穀物、糖質加工品など多様な対象で利用が広がっています。
________________________________________
市場の成長要因
市場成長の主な要因は以下の通りです。
第一に、高品質農産物への需要拡大です。消費者の嗜好変化により、糖度などの品質指標に基づいた高付加価値農産物の生産が増えています。生産現場では、非破壊検査による迅速な品質評価が求められています。
第二に、農業のスマート化・自動化の進展です。IoT技術と連携した測定装置の普及により、糖度データをクラウド上で管理し、生育環境との相関分析が可能になっています。これにより、生産から流通までの品質トレーサビリティが強化されています。
第三に、労働効率とコスト削減への寄与です。非破壊測定により検査時間と人件費を大幅に削減できるため、農家や食品加工業者における導入が進んでいます。
________________________________________
調査目的と分析方法
本レポートの目的は、世界および主要国における市場機会の規模を特定し、成長可能性を定量的に評価することです。また、製品タイプ別・用途別に市場の将来性を予測し、供給と需要のトレンド、競争要因、規制動向を多角的に分析しています。さらに、主要メーカーの製品例、販売数量、収益、地域展開、戦略的開発などを基に、2025年時点での市場シェア推定を提示しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
市場をリードする主要企業には ATAGO、Fujihira Industry、Optosky、TOP Cloud-agri、Nireco などが含まれます。
ATAGO は光学測定技術における世界的な先駆者であり、果実・飲料分野で広く採用されています。携帯型モデルから高精度デスクトップ機まで幅広い製品を展開し、信頼性と操作性で高い評価を得ています。
