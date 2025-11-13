dentsu Japan、AIトランスフォーメーションで クライアントの事業成長を本格支援

電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：「dentsu Japan」、本拠地：東京都港区、代表者：CEO 佐野 傑、以下「dentsu Japan」）は、企業のAIトランスフォーメーションを支援する新たな取り組みのため、日本マイクロソフト株式会社（以下「日本マイクロソフト」）との協働を開始しました。これによりdentsu Japanは、AI起点の「Integrated Growth Solutions」※1の社会実装を加速し、クライアントの事業成長支援および業務変革に貢献していきます。



今回の協働により、①Microsoft 365を導入している多くの企業で蓄積された業務データ、②Microsoft Copilotを中心とした多様な AI ソリューション、③Microsoft Azureのセキュアなグローバルクラウドプラットフォーム※2の3つを掛け合わせて、クライアントの事業部門をはじめ、人事、法務、会計、営業、マーケティングなど、あらゆる業務領域に最適化したAIエージェントの提供を行います。第1弾として、人的資源（Human Resources：HR）領域からクライアントの事業成長を支援する「HR for Growth」※3からスタートし、順次他領域への展開を拡大していく予定です。



dentsu Japanは、2025年7月に立ち上げたグループ横断組織「dentsu Japan AIセンター」※4を中心に、国内電通グループ各社が連携し、AIネイティブ組織への進化を図っています。従業員のAI活用を促進することで、「業務効率化」と「価値向上・事業成長」の両輪で自社およびクライアント、ひいては社会の持続的成長に貢献するとともに、AIを活用した業務変革の伴走者として、クライアントの未来づくりを支援していきます。今回の協働はその動きを加速するものになります。

＜日本マイクロソフト 執行役員 常務 エンタープライズサービス本部長 兼 パートナー事業本部長 浅野 智のコメント＞

「AI時代の新しい未来を創造し続けるために必要な力を持つdentsu Japanと協働することで、マイクロソフトが掲げる Agentic World の到来を加速させるとともに、あらゆる事業規模の企業と個人がより多くを達成できる世界の実現をさらに推進できると確信しています。」

＜dentsu Japan DX プレジデント 妹尾 真のコメント＞

「日本マイクロソフトとの協働を大変光栄に思っています。両者の強みを掛け合わせ、dentsu Japanが掲げるAIを起点とした「Integrated Growth Solutions」を加速させることにより、企業や人々の生活のバリュー・チェーン全体にさらなるイノベーションを起こせると確信しています。」





今後、dentsu Japanは日本マイクロソフトとの継続的な協働のもと、両者の顧客基盤を中心に「Integrated Growth Solutions」の展開を加速し、2027年までに国内300社への導入を目指していきます。









※1 企業の複雑な課題に対して、データ・テクノロジー・クリエイティビティを統合し、事業成長を包括

的に支援するdentsu Japanの統合型ソリューション群。

※2 Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Copilot、Microsoft Azure は、米国 Microsoft

Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標。

※3 2023年10月12日発表のニュースリリース：人的資本経営を事業成長に着実に結びつけるCHRO支援

プログラム「HR for Growth」提供開始。

https://www.dentsu.co.jp/news/business/2023/1012-010651.html

※4 2025年7月7日発表のニュースリリース：国内電通グループの5社（株式会社電通、株式会社電通デジ

タル、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社電通総研、イグニション・ポイント株式会

社）にて、「dentsu Japan AIセンター」を発足。

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0707-010909.html



以上







＜dentsu Japanとは＞

dentsu Japan は、グローバルに展開する「dentsu」の4事業地域のうち、世界最大のエージェンシー（独自試算に基づく）である株式会社電通を擁する日本事業を統括・支援する機能を有すると同時に、日本の事業ブランドを示しています。同ブランドを支える約2万3000名の従業員が、マーケティング、ビジネス・トランスフォーメーション、スポーツ＆エンターテインメントの事業領域で統合的なソリューションを提供し、顧客の持続的成長を支援しています。dentsu Japan は「Integrated Growth Partner」として顧客と社会の成長と活力を共に創り出すパートナーであることを目指します。