¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×13¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè1ÃÆ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÔ»Ò°ÍÃ¶¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ý¥Î¥¹¡×¡Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×13¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤«¤é¡Ö13¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:59
13¼þÇ¯µÇ°¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥í¥Ã¥ÈII¡×ÅÐ¾ì¡ª
²¼µ´ü´ÖÃæ¡¢¥Í¥³¥«¥ó1013¸Ä°Ê¾å¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥í¥Ã¥ÈII¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¸Ä¥Í¥³¥«¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È¤ò²ó¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª·ë²Ì¤ÏÂ·¤Ã¤¿³¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Í¥³¥«¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥í¥Ã¥ÈII¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥ì¥ó¥¸¥ãー¡×Âè1½µ³«ºÅ¡ª¡ª
¡ÖÂè1ÏÃ ÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー»²¾å¡ª¡×¥¹¥Æー¥¸¡õ¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅÐ¾ì¡ª
¤µ¤é¤ËËè½µ¤Ë¤ã¤ó¤³¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¡ª5ÂÎ¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¥ì¥ó¥¸¥ãー¤òÁ´¤ÆÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ÂÄêÄ¶·ã¥ì¥¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆþ¼ê¤·¤è¤¦¡ª
¸½ºßÍ·¤Ù¤ë¤Î¤ÏÂè1½µ¡ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÆâÍÆ¤ä¥¯¥ê¥¢¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
13¼þÇ¯µÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×ÅÐ¾ì¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
ËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¥ì¥¢¥Á¥±¥Ã¥È10Ëç¡¢¤Ë¤ã¤ó¤³¥Á¥±¥Ã¥È10Ëç¥²¥Ã¥È¡ª
ËèÆüËº¤ì¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö13¼þÇ¯µÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:59
13¼þÇ¯µÇ°¡ªº£¤Ê¤éÄ¶·ã¥ì¥¢³ÎÄê¤Î¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡ª
²¼µ´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÆüËÜÊÔ¡×Âè1¾Ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò1Ëç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë13¼þÇ¯µÇ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö13¼þÇ¯µÇ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¤½¤ÎÂ¾13¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Æー¥¸¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª
¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤³¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÂçµÕ½±¤Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ä¡¢¹¶Î¬¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º ¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈDX¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¬¤ªÆÀ¡ª¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âç½¸·ë¡ª
¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¤Î½é²óÍøÍÑ¤Ë¸Â¤êÂçÉýÃÍ°ú¤¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡ÖEX¡×¥¥ã¥é¤Î¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Í¥³¥«¥ó¤Î¿ô¤¬È¾³Û¤Ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜÊÔ¡×¡¢¡ÖÌ¤ÍèÊÔ¡×¡¢¡Ö±§ÃèÊÔ¡×¤ÎÉ¬Í×ÅýÎ¨ÎÏ¤¬È¾¸º¡ª
¤ª½Ë¤¤¥¹¥Æー¥¸¡Ö¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×ÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥Í¥³¥«¥ó20¸Ä¤òÉ¬¤º¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü0»þ¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ªËèÆü¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢ºÇÂç860¸Ä¤Î¥Í¥³¥«¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Î13¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷
¡¦13¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄêEX¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥Í¥³¡×¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥Í¥³¥«¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÎÇä¡ª
¡¦¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤³¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÂçµÕ½±¤Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¦¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Í¥³¥«¥ó20¸Ä¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë13¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×¥¹¥Æー¥¸³«ºÅ¡ª
¡¦½±¤¤Íè¤ëË½É÷¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡ªË½É÷¥¹¥Æー¥¸¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥óº×¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:59Í½Äê¡ª
¡¦¡Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¹¡ù¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«ºÅ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜÊÔ¡¢Ì¤ÍèÊÔ¡¢±§ÃèÊÔ¤Î¤ªÊõ½Ð¸½Î¨¤¬ÂçÉýUP¡ª
¡¦¥¬¥Þ¥È¥ÈÃµ¸¡Ââ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¯¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¨¥ê¥¢¡ÖÄ¶¤Í¤³¤ÎÌÜÆ¶·¢¡×ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:59Í½Äê¡ª
¡¦13¼þÇ¯µÇ°¤ÎÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÂç´¶¼Õ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖÄ¶¸ÂÄê¥»ー¥ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:59Í½Äê¡ª
¡¦13¼þÇ¯µÇ°¤Î¹âÆñ°×ÅÙ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò5½µÌÜ¤Þ¤ÇËè½µÄÉ²Ã¡ª
¡¦Â¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
13¼þÇ¯µÇ°¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù13¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè13¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¡Ø¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡ÙÊÓ¡×»ëÄ°¥Úー¥¸
https://youtu.be/yOrmpV83Lxc
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù³µÍ×
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢iOS¡¦Android¸þ¤±¥¿¥ïー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤¿¤Á¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ò¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/662_1_d73a903f8da7506185e482d5b89b9452.jpg?v=202511131259 ]
¥Ý¥Î¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ý¥Î¥¹¤Ï¡¢1990Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤ÏÁÏ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£¡Û¤ò·Ç¤²¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤·¤«ÁÏ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à³«È¯¤ò³Ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂåÉ½¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢Îß·×DL¿ô1²¯1000Ëü²ó¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ °úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËURL¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¡¦·ÇºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ²èÁü¤Î¤ß¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸¢ÍøÉ½µ¡Ö(C)PONOS Corp.¡×¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£