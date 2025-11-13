グループ統括総料理長 松山昌樹 厚生労働省 令和7年秋の褒章にて「黄綬褒章」を受章／ロイヤルパークホテルズ

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長 大島正也） は、ロイヤルパークホテルズのグループ統括総料理長を務める松山 昌樹が、厚生労働省 令和7年 秋の褒章にて「黄綬褒章」を受章し、2025年11月12日（水）に都内ホテルにて伝達式に出席、皇居において天皇陛下に拝謁いたしましたことをお知らせいたします。

「黄綬褒章」は農業、商業、工業等の業務においてその道一筋に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する者に与えられます。松山総料理長は、西洋料理調理人として調理技術・技能の研鑽に努め、数々の料理コンクールで優勝、在外公館においても料理長として外交に貢献し、2024年には厚生労働省「卓越した技能者（現代の名工）」を受賞いたしました。

グループ統括総料理長およびロイヤルパークホテル（東京・日本橋）総料理長として、各レストラン、宴会・婚礼部門を総括し、料理全体の監督に従事。安心・安全を考慮した上での料理の品質の向上、メニュー考案などの商品開発に努めると同時に、料理協会活動、調理師学校などでの調理実習や講師を担い、食育推進活動にも尽力し、後進の指導・育成にも貢献していることなどが評価され、今回の受章となりました。

■受賞に際してのコメント

料理とは、美味しいこと、華やかな盛付け、演出、様々な技法、豪華な食材など、料理人のこだわりや世界観はもちろん大切ですが、召し上がった方々の心まで満たすことができるような一皿をご提供したいと考えております。そして、サービスを含め、料理を楽しむ時間、空間すべてを楽しんでほしいという想いを込め、今後もフランス食材を学び、その可能性を広げる努力をしながら、後進の育成に益々尽力してまいります。

グループ統括総料理長 松山 昌樹■令和7年秋の褒章について

令和７年秋の褒章の受章者が10月17日（金）の閣議で決定され、同年11月3日（月）付けで発令されました。厚生労働省の関連では163名の方が受章されており、内訳は、社会奉仕活動に従事し、顕著な実績のある個人などに授与される緑綬褒章が7名12団体、その道一筋に業務に精励し衆民の模範となる方を対象とする黄綬褒章が85名、医療・社会福祉などの分野で公衆の利益を興した者、または民生・児童委員などの事務に尽力した方を対象とする藍綬褒章が59名です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65441.html

松山 昌樹（まつやま まさき） プロフィール

1988年 (株)ロイヤルパークホテル入社

1998年 社団法人 全日本司厨士協会主催「カナダ食材を使用したコンテスト」優勝、カナダ政府農務大臣表彰

2001年 ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE（フランス料理アカデミー）主催世界大会 Le Trophee International de Cuisine et Patisserie 2001総合優勝

在米国日本国大使公邸 料理長就任

2008年 三菱開東閣 料理長就任 優秀公邸料理人 外務大臣表彰

2011年 優良調理師東京都知事表彰

2017年 調理師関係功労者に対する厚生労働大臣表彰

2019年4月 (株)ロイヤルパークホテル 総料理長就任

2022年4月 (株)ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 執行役員・グループ統括副総料理長、ロイヤルパークホテル総料理長

2022年 フランス共和国農事功労章 シュヴァリエ叙勲

2023年 東京都優秀技能者（東京マイスター）表彰

2024年4月 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ（株）執行役員・グループ統括総料理長、ロイヤルパークホテル(東京・日本橋)総料理長

2024年 厚生労働省「卓越した技能者（現代の名工）」受賞

2025年11月 令和7年秋の褒章「黄綬褒章」受章

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。