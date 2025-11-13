各種モールで好評販売中！韓国コスメブランド「mileda」の美容液「スムースリペアセラム」が在庫調整のため期間限定予約価格に

enLARGE株式会社

韓国コスメブランド「mileda（ミレダ）」の美容液「スムースリペアセラム(https://item.rakuten.co.jp/and-a-me/991/)」について、and(a me)楽天市場店での販売において、在庫管理トラブルを防止するため、期間限定予約価格での販売を実施しております。

https://item.rakuten.co.jp/and-a-me/991/

■ 商品概要

項目内容商品名スムース リペア セラム内容量1mL×30包（約1カ月分）配合成分3-O-エチルアスコルビン酸（ビタミンC誘導体/保湿成分）ツボクサエキス（CICA/保湿成分）セラミドNP（保湿成分）

ヒアルロン酸ナトリウム（保湿成分）

価格期間限定予約価格 1,668円（税込）※11月19日まで

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164627/table/6_1_5b0c4e9a8647f03cfa1a4c8ca5d4e1fd.jpg?v=202511131259 ]

■ 商品の特長

1. ビタミンC誘導体「3-O-エチルアスコルビン酸」配合

保湿成分として3-O-エチルアスコルビン酸を配合。肌にうるおいを与えます。

2. CICA（ツボクサエキス）とセラミドNP配合

保湿成分としてツボクサエキスとセラミドNPを配合。肌の水分を保ち、なめらかに整えます。

3. 5種類のヒアルロン酸配合

ヒアルロン酸ナトリウムをはじめとする5種類の保湿成分を配合。肌にうるおいを与えます。

4. 1回使い切りの個包装タイプ

1回分（1mL）ずつの個包装で、いつでも開けたての状態でお使いいただけます。携帯にも便利です。

5. さらっとした使用感

べたつきにくく、なめらかなテクスチャーです。

■ 予約販売実施の背景

各種オンラインモールでの在庫管理を適切に行うため、9月23日までの期間限定で予約販売を実施しております。SNSでは「使いやすい個包装」「さらっとした使い心地」などのご感想をいただいております。

■ ブランドについて

「mileda（ミレダ）」は、韓国発のスキンケアブランドです。「ONの私もOFFの私も好きになろう」をコンセプトに、毎日のスキンケアをサポートする製品を展開しています。

■ 今後の展開

今後も様々な製品ラインアップの拡充を予定しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

enLARGE株式会社

〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1899-5-2F

広報担当：服部 功武

TEL：050-8886-2407

E-mail：rakuten@enlarge.co.jp

【製品購入・お問い合わせ先】

楽天市場：and（a me）- アンドアメ -

URL：https://item.rakuten.co.jp/and-a-me/991/