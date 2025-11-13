¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¤Ë¥³¥¢¥é¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖLALAKOKO¡Ê¥é¥é¥³¥³¡Ë¡×¡¢11·î14Æü¥Ç¥Ó¥åー
¤¤¤Ä¤âÌÜ¤ÏÈ¾³«¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«Ì²¤½¤¦¤ÊÃ¦ÎÏ·Ï¥³¥¢¥é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤ÉÁ´23¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¥Ç¥Ó¥åー¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖLALAKOKO¡Ê¥é¥é¥³¥³¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¤è¤ê¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖLALAKOKO¡Ê¥é¥é¥³¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÜ¤ÏÈ¾³«¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«Ì²¤½¤¦¤ÊÃ¦ÎÏ·Ï¤Î¥³¥¢¥é¡£Æ°¤¤Ï¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¤À¤±¤É¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÁ°¤Î¤á¤ê¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏÆâ¿´¡Ö¤¨¡©¤³¤ì¥µ¥¤¥³ー¤À¤è¡ª¡×¤È¥¥ç¥È¥ó´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ÇÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÁ´23¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖLALAKOKO¡×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¸¶½É¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡×2³¬¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¹ñÆâÅ¹ÊÞ¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖLALAKOKO¡×¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£´ú´ÏÅ¹¤Î¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡Ê¸¶½É¡Ë¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¤ä¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://www.graniph.com/other/lalakoko
LALAKOKO¡Ê¥é¥é¥³¥³¡Ë
¤¤¤Ä¤âÌÜ¤ÏÈ¾³«¤¤Ç¾ï¤ËÌ²¤½¤¦¤ÊÃ¦ÎÏ·Ï¤Î¥é¥é¥³¥³¡£
Æ°¤¤Ï¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¤À¤±¤É¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÆâ¿´¡Ö¤¨¡©¤³¤ì¥µ¥¤¥³ー¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¥¥ç¥È¥ó´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼þ¤ê¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¾Ð´é¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤ß¤ó¤Ê¤òÌþ¤¹¥ªー¥é¤òÊü¤Ä¥³¥¢¥é¤Ç¤¹¡£
¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×
11·î14Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖLALAKOKO¡×¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤¿¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×3¼ïÎà¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨LALAKOKO¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à°ìÅÙ¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÂæËÌÆî¹ÁÅ¹¤ò½ü¤¯Á´Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ
¢¨ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹¤Î½ªÎ»¡¢ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
´ú´ÏÅ¹¤Î¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡Ê¸¶½É¡Ë¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î14Æü(¶â)～12·î1Æü(·î)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×(550±ß)¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ë¡ÖLALAKOKO¡×¤¬2¼ïÎàÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡Ê450±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖLALAKOKO¡×¤¬¹¥¤¤Ê¡Ö¥æー¥«¥ê¥¯¥êー¥àÌ£¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿ËõÃãÉ÷Ì£¤Î¡ÖGREEN¡×¡¢¤µ¤é¤ËLALAKOKO¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡ÖPURPLE¡×¤È¡ÖGRAY¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿Á´3¼ïÎà¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¥±ー¥¡Ö¥é¥é¥³¥³¥¯¥ëー¥ë¡×¡Ê600±ß¡Ë¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¡Ê¥Û¥Ã¥È¡Ë550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ï¥Û¥Ã¥È¤Î¤ß¡¢¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¸ÂÄê¡Ö¥é¥é¥³¥³¥Éー¥Ê¥Ä¡×450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
PURPLE¡§LALAKOKO¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Î¥Ñー¥×¥ë¤ò¥«¥éー¥¹¥×¥ìー¤ÇÉ½¸½¡£¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
GREEN¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËËõÃã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¥æー¥«¥ê¤Î¥°¥êー¥ó¤òËõÃã¤ÇÉ½¸½¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î±öµ¤¤¬¸å¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
GRAY¡§¥°¥ìー¤Î¿§¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¹õ¥´¥Þ¡£´ñÈ´¤Ê¿§Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¡Ö¥é¥é¥³¥³¥¯¥ëー¥ë¡×600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥¸¥ç¥³¥ó¥É¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥àー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢
¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ª¤¦¤È¥ê¥å¥Ðー¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¡£
¥é¥é¥³¥³»ÅÍÍ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡Êgraniph Cafe¡Ë
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ
½»½ê¡§150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-25-13 MICO¿ÀµÜÁ°¡Ê¥«¥Õ¥§ 2³¬¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 19:30¡Ë¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈOK
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À
½»½ê¡§810-0041 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-15-1 Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 20:30¡Ë¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈOK
¥Ç¥Ó¥åーµÇ°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ ³«ºÅ¡ª
¡Ö¥Ê¥¬¥¹¥®¥ë¥¤¥Ì¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦ÆâÅÄ ·½¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
11·î16Æü(Æü)¡¢¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþÅ¹2³¬¤Î¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖLALAKOKO¡×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë
ÆâÅÄ·½¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤È¥µ¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î16Æü(Æü) 11:00～13:00 / 14:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡Ê¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ 2³¬¡Ë
»²²Ã¾ò·ï¡¦»²²ÃÊýË¡¡§11·î14Æü(¶â)¤è¤ê¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖLALAKOKO¡×¾¦ÉÊ´Þ¤àÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ì¥¸¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤Ç¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äê°÷¡§ÀèÃå15Ì¾ÍÍ
½êÍ×»þ´Ö¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤êÌó10～15Ê¬
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨11·î16Æü(Æü)¤Ë¤´ÍèÅ¹²ÄÇ½¤ÊÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´Ö»ØÄê¤ÎÍ½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ»þ´ÖÏÈ¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ÏÈ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±È¼¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï»²²Ã·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã·ô¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¡ÖLALAKOKO¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Å¸³«¿ô¡§Á´23¼ïÎà
¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñー¥«ー¡¢¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ë
ËÜ¥ê¥êー¥¹·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://www.graniph.com
¥°¥é¥Ë¥Õ¹ñÆâÅ¹ÊÞ
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
IP¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¡£
IP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢IP¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§¹ñÆâ72Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ71¡¢³¤³°1¡Ë
¢¨2025Ç¯11·î1Æü¸½ºß
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
¢£¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥Éー¡§https://x.com/b_shadow_g
¥¤¥«¥¯¡§https://x.com/ikaku_g
¥é¥à¥Á¥ç¥Ã¥×¡§https://x.com/lambchop_g
¥Ê¥¬¥¹¥®¥ë¥¤¥Ì¡§https://x.com/nagasugiruinu_g
¥íー¥ê¥ó¥°¥Ñ¥ó¥À¥º¡§https://x.com/rollingpandas_g
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
