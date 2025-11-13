体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」、eギフトに想いをのせる「想い出フォト添付機能」をリリース

ANATAE株式会社

ANATAE株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：堀田 栄利康、以下ANATAE）は、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae(あなたへ)」において、eギフト送付時にお好きな写真や想い出の画像を添えられる「想い出フォト添付機能」を新たにリリースいたしました。かねてより多くのお客様からご要望をいただいていた本機能により、贈り手の想いを体験ギフトに重ね、より記憶に残るギフト体験を実現します。

■ 「想い出フォト添付機能」概要

贈りたい体験ギフトの購入時に、お好きな写真とメッセージを添えられるようになりました。贈られた相手は、ギフトとともにメッセージ＋想い出の写真を受け取れます。

写真を添えることで、ギフトを開封した瞬間に思いがけない写真が飛び出すというサプライズの演出ができるだけでなく、メッセージだけでは伝えきれない想いを届けることが可能となりました。

■ 「想い出フォト添付機能」利用ステップ- お好きな体験ギフトを選ぶ- 購入画面で「贈る相手：友達など」「贈り方を選ぶ：LINEなどのSNSで送信」または「メールアドレスで送信」- 「メッセージカード」の項目で、「写真をアップロード」タブを選択- お好きな写真をアップロードして、メッセージを添える。- 購入後、ギフトURLをLINEなどを通じて大切な人へ贈る■ 写真とともに贈る体験ギフト利用シーン一例

友人、知人へ：

一緒に過ごした想い出の写真を添えて、「リフレッシュしてね」というメッセージとともに、リラックスできるカフェやサウナの体験ギフトを。

パートナーへ：

二人の記念写真を添えて、特別な日のディナー体験や温泉旅行といった特別なギフトを。

家族へ：

子どもの頃の写真や家族の記念写真を添えて、両親の誕生日祝いとして、旅行やグルメ体験などの家族の想い出に残るギフトを。

同僚、上司へ：

送別や昇進祝いとして、チームメンバーの集合写真を添え、感謝とねぎらいの気持ちを伝えるレストランギフトを。

■ メッセージ

ANATAE株式会社

堀田 栄利康 代表取締役社長

このたび、お客様からのご要望が多かった想い出フォト添付機能をリリースできたことを大変うれしく思います。体験ギフトを贈る人の気持ちや想い出を、より深く伝えるギフト体験が実現しました。記念日や誕生日といった特別な日はもちろん、近しい人への日々の感謝、お礼、そして応援のエールを送る際など、さまざまなシーンでこの機能を活用してほしいと考えています。

ANATAEは今後も、お客様のご要望に真摯に応え、体験ギフトが持つ価値をさらに深められるようサービスの進化を積極的に進めていきます。

<<「anatae」について>>

「anatae」は、友人、知人、パートナー、家族、同僚、上司などお世話になった方や親しい人に気軽に「特別な時間」や「思い出」を贈る、体験ギフト・マーケットプレイスです。「anatae」には、レストラン・カフェ、宿泊、サウナ、スパ、エステ、映画鑑賞などのさまざまな「体験ギフト」が用意されています。SNSやメールを通して気軽に、環境に配慮した形でギフトが贈れる「eギフト」や、オリジナルデザインのラッピングで特別感を演出しながらギフトが贈れる「ギフトBOX」の2種類から選べます。さらに、ギフトを受け取った方は、体験を自分の好みに合わせて変更・アップグレードも可能です。ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクし、記憶に残る最高の「体験」をお届けします。

<<「ANATAE株式会社」について>>

ANATAE株式会社は、欧州体験ギフト業界の第一人者で、欧州の体験ギフト市場の70%以上を占めるSmartboxグループ創業者であるピエール・エドワール・ステリンの支援を受け2024年1月に堀田栄利康、欧陽景麟（アレクシス・オウヨウ）、リチャード・フィンガー、高尾信栄の4名によってスタートした体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」の運営会社です。同社は、欧州最大の体験ギフト・マーケットプレイス「Smartbox」にくわえ、米国のGiftory、中東のWondergiftsなどグループ総売上1,000億円以上の実績があるパートナーベンダーとのネットワークを活用し、ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクするような最高の「体験」を、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」を通して提供しています。

会社名：ANATAE株式会社

代表取締役社長：堀田 栄利康

本社所在地：東京都目黒区青葉台4-7-4

設立：2024年1月

URL：https://anatae.co.jp/(https://anatae.co.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tsukurioki_08)

