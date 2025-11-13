こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【うた☆プリ】オンリーショップ「HE★VENS GARDEN」第7弾が12月12日より開催決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」のアイドルグループ「HE★VENS」のオンリーショップ「HE★VENS GARDEN」第7弾を12月12日（金）からアニメイト新宿と、応援店としてアニメイト梅田にて開催します。
アニメイト新宿では、11月26日に発売されるHE★VENSのミニアルバム「I’m into you! -Sweet＆Bitter-」のビジュアルを使用した展示や新作グッズを展開予定です。また、1月22日（木）よりブロッコリーオンラインにて事後通販を実施します。
イベントの詳細は特設サイトをご確認ください。
https://www.utapri.com/sp/heavens/heavens_garden/
【 開催概要 】
■店舗情報
アニメイト新宿
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-16-4 新宿マルイ メン 7F オンリーショップスペース
アニメイト梅田（応援店）※グッズ販売のみ
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町3階
ブロッコリーオンライン※事後通販
https://broccolionline.jp/
受注期間：2026年1月22日（木）12:00～2月16日（月）23:59まで
出荷予定：2026年4月下旬から5月上旬にかけて順次
■開催期間
2025年12月12日（金）～2026年1月12日（月・祝）
※営業時間は各店舗に準じます。
※混雑緩和の為、12月12日（金）～13日（土）の新宿店のご入場につきましては
LINEアプリを利用した入場整理券の配布を行います。詳細は公式サイトをご確認ください。
【 会場展示 】
※アニメイト新宿のみの展示内容です。応援店では展示は実施いたしませんので、ご了承ください。
＜メッセージコメント展示＞※撮影不可
HE★VENSメンバー7人からご来場いただきましたエンジェルへメッセージをお届けします。
＜等身大パネル展示＞※撮影可
「I’m into you! -Sweet＆Bitter-」のビジュアルを使用したHE★VENSメンバーのパネル展示を行います。
＜ミニフォトスポット＞
今回のビジュアルの世界観に合わせたスポットで、ぬいぐるみやアクリルスタンドなど、お手持ちのアイテムを置いて写真を撮ることができます。
＜メッセージ企画＞
HE★VENSメンバーにメッセージを届けられるコーナーを設けます。たくさんのメッセージをお待ちしております。
＜HE★VENS公式LINEアカウント企画＞
会場内に散りばめられた７つのキーワードをHE★VENS公式LINEのトーク画面に送ると、各キーワードに対応したHE★VENSメンバーからのコメントが届きます。
※1つのキーワードに対する返信コメントは1種になります。
【グッズ】※一部抜粋
【イベント・通販限定商品】トレーディングホログラム缶バッジ I’m into you! -Sweet＆Bitter- Ver.
全7種よりランダムで1種 605円（税込）
【イベント・通販限定商品】カスタマイズビジュアルカードコレクション I’m into you! -Sweet＆Bitter- Ver.
全7種よりランダムで1種 660円（税込）
【イベント・通販限定商品】アクリルスタンド I’m into you! -Sweet＆Bitter- Ver.
全7種 各1,870円（税込）
【イベント・通販限定商品】B2半裁サイズ布ポスター I’m into you! -Sweet＆Bitter- Ver.
全7種 各2,420円（税込）
【イベント・通販限定商品】ネックレス I’m into you! -Sweet＆Bitter- Ver.
全7種 各2,420円（税込）
【イベント・通販限定商品】大判ポストカード付トートバッグ I’m into you! -Sweet＆Bitter- Ver.
全1種 2,200円（税込）
【購入特典】
アニメイト新宿およびアニメイト梅田、またはブロッコリーオンラインで、「HE★VENS GARDEN」関連商品をお買い上げ税込2,200円ごとに「HE★VENS GARDEN 2025 オリジナルポストカード（全7種）」をランダムで1枚プレゼント！表面にはHE★VENSメンバーのビジュアルと直筆サイン（プリント）が入ります。
【リンク】
HE★VENSミニアルバム「I’m into you! -Sweet＆Bitter-」
https://sp.utapri.com/heavens/imintoyou/
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
HE★VENS OFFICIAL SITE
https://www.utapri.com/sp/heavens/
HE★VENS OFFICIAL BLOG
https://blog.utapri.com/heavens/
うたの☆プリンスさまっ♪ 公式サイト
https://www.utapri.com/
