牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市、以下、牛乳石鹸）は、11月13日のワールド・カインドネス・デー(世界やさしさの日)※１にちなみ、「やさしさのエピソード」動画（3作品）を公開します。

この動画は「ずっと変わらぬ やさしさを。」の企業理念をもつ牛乳石鹸が、社員一人ひとりの「やさしさ」を見出し、共有することを目的に、社内から集められたエピソードをもとに制作しました。

作品を通して、多くの方々に「やさしさ」をお届けし、少しでもあたたかな気持ちになっていただけることを願っています。

※１（英: World Kindness Day）世界で親切な行動の普及啓発を目指す記念日。





■牛乳石鹸社員がつなぐ「やさしさのエピソード」動画





第１話「コーヒーを初めておいしく飲めた日」

：くじけそうなときに触れたさりげないやさしさ

(1分48秒)

＜URL＞https://youtu.be/VJqTR5B7wMg





第２話「絵葉書に思いをのせて」

：いつもそばで寄り添うやさしさ

(2分0秒)

＜URL＞https://youtu.be/FzrYAcUjXrw





第３話「何も言わなかった息子」

：たくましくも誇らしくもあるやさしさ

(2分2秒)

＜URL＞https://youtu.be/bW7WFGeEpqA

■「そのやさしさは、きっと連鎖する。」

牛乳石鹸は、2023年4月に「『やさしさの連鎖』の起点となる製品やサービスをつくり、多くの人に幸せを届ける。」というパーパスを制定し、「社員一人ひとりの『やさしさ』が、製品の『やさしさ』につながる」とのことから、社員の「やさしさ」をクローズアップする取り組みを実施しました。その一環で、社員から寄せられたエピソードをショート動画として制作したものを、ワールド・カインドネス・デー(世界やさしさの日)に公開することとしました。

◎牛乳石鹸 社長メッセージとパーパス動画はこちら

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/