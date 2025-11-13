「B+COM SX1」専用の音声や音楽が、聴き取りやすくなるアクセサリー「B+COM SOUND PADS（サウンドパッド）」を11月20日（木）発売

株式会社サイン・ハウスSOUND PADS

株式会社サイン・ハウス（本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長:新井 敬史）は、オートバイ用Bluetoothインカム「B+COM SX1」の音声や音楽などスピーカーからの音がより聴こえやすくなるサウンドアクセサリー「B+COM SOUND PADS（ビーコム サウンドパッド）」を11月20日（木）に発売いたします。希望小売価格は、1,980円(税込)。

「B+COM SOUND PADS」は、「B+COM SX1」ご利用時に耳とスピーカーが離れているなどの際に、専用の当製品をご利用することで音の通り道を作り音質が向上します。

【使い方】

「B+COM SX1」設置済ヘルメットの左右のイヤーホールに「B+COM SOUND PADS」を押し付けながら何度か左右に回し入れるだけでご利用できます。

内容物と使い方

「B+COM SX1」とは

デザイン性、機能性、安全性能を追求したオートバイ用ヘルメットで知られる株式会社SHOEI(以下、SHOEI社)が独自に定めたコミュニケーションシステム対応モデルに装備された専用設計「SHOEI COMLINK」※に対応したビルトインタイプのオートバイ用Bluetoothインカムです。

洗練されたヘルメットのデザイン性をそのままに、ハイエンドモデル「SB6XR」の機能を受け継ぎB+COM独自の臨場感ある会話と、ライディングに影響が少ない左手のみのかんたん操作が特長です。SHOEI製「NEOTEC 3」、「GT-Air 3」、「J-CRUISE 3」に対応し、スマートに取付けができます。

※「SHOEI COMLINK」

株式会社SHOEIによるヘルメットにコミュニケーションシステム装着した際、空力性能に大きな影響を与えることがなく、ヘルメットデザインとの調和も高めた機構のこと。バッテリースペースはヘルメット後方側を切り欠いた形状とし、コミュニケーションシステム装着時にヘルメットを平面に置いたまま充電が可能です。 また、ヘルメット内部も従来通りマイク取り付け用の溝やスピーカーのスペース等取り付けを想定した構造を採用。

■製品概要

製品名：B+COM SOUND PADS（ビーコム サウンドパッド）

品番：00083069

JAN：4541408007810

価格：1,980円(税込) メーカー参考小売価格

発売予定日：11月20日（木）

■株式会社サイン・ハウスについて

MISSION

ハッピーからヒトに進化を

VISION

真剣に遊びを追求して文化に昇華させる

日本初のオートバイ用Bluetoothインカムブランドとして2008年に誕生した「B+COM（ビーコム）」をはじめとするツーリングアイテムを中心に、ライダーの皆様が便利で快適、そして安全に楽しむことができる個性ある商品をお届けいたします。

SYGN HOUSE

■ブランドの紹介

【B+COM】

日本メーカーが手掛けた初のオートバイ専用Bluetoothインカム「B+COM」。かんたん・クリアな音質にこだわり、どこまでも快適なツーリングを楽しみたいライダーに向けた製品。

【B+COM】

【MOUNT SYSTEM】

高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。

【MOUNT SYSTEM】

【SPICERR（スパイサー）】

「オートバイ乗り」が、自身のオートバイライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。

【SPICERR (スパイサー)】

