コミックガルドにて連載中の人気作『ひとりぼっちの異世界攻略』（https://over-lap.co.jp/865545500） が明日11月14日（金）の更新で300話を突破することを記念して、24時間限定で150話が無料で読めるキャンペーンを実施いたします。

期間：2025年11月14日（金）12:00 ～ 2025年11月15日（土）12:00

■あらすじ高校生活を“ぼっち”で過ごす遥（はるか）は、クラスメイトとともに異世界へ召喚される。気がつくと神様の前にいた遥は、数々のチート能力が並ぶリストからスキルを選べと告げられるが――スキル選びは早い者勝ち。チートスキルはクラスメイトに取り尽くされていて……!?

＜WEB連載情報＞

https://comic-gardo.com/episode/3269754496561200991

＜アプリ連載情報＞

https://comic-gardo.onelink.me/07KM/v9402mhvhttps://comic-gardo.onelink.me/07KM/v9402mhv

＜書籍情報＞『ひとりぼっちの異世界攻略』漫画：びび原作：五示正司書籍情報ページ▶https://over-lap.co.jp/865545500