『lisnavi connect』、アウトバウンドコールシステム『lisnavi』とkintoneの連携を開始

株式会社Scene Live

コールシステムの開発・提供をおこなう株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）と外部システムとのAPI連携をノーコードで実現できる 『lisnavi connect』 において、kintoneとの連携を開始いたしました。

機能概要

『lisnavi connect』は、『lisnavi』と外部システムとの連携を、ノーコードで実現できるシステムです。今回、kintoneの連携が開始し、『lisnavi』とkintoneをノーコードで連携できるようになりました。これにより、『lisnavi』とkintoneの間でのデータ連携がスムーズになり、kintoneを利用している企業さまの業務効率を最適化します。

ベネフィット

本機能の活用により、以下のような効果が期待できます。

特長・ユースケース

- kintoneの顧客リストと架電結果を一元管理し、現場の情報格差を解消最新の顧客情報と応対結果を全員が同じ基準で参照できるため、部門間の認識のズレをなくし、スムーズな連携を実現。- 非効率な手作業を削減し、業務効率を大幅に向上『lisnavi』とkintoneをまたいだエクスポート/インポートや二重入力が不要になり、担当者は入力・整備に追われることなく、コア業務に集中可能。- ノーコード設定により、誰でも即時連携が可能に連携先と項目を選ぶだけで設定が完了するため、特別な技術知識がなくても、数分で連携を開始でき、システム連携スピードが飛躍的に向上。- 開発費ゼロ・低コストでの継続運用が可能にAPI開発が不要なため、初期費用が不要かつランニングコストも抑えられる。これにより、限られた予算でも無理なく継続的なシステム連携を実現できる。- 複数アプリを自由に連携、業務に合わせた設計が可能kintone内の任意のアプリを制限なく『lisnavi』と連携でき、部署やプロジェクトごとに異なる運用にも柔軟に対応。顧客管理・案件進捗・対応履歴など、目的別に構築された複数のアプリを一括で連携できるため、煩雑な情報整理を一元化できます。- 自作アプリとの連携で、独自業務にもフィット既存のkintone標準アプリだけでなく、各企業が独自に作成したカスタムアプリとも連携可能。業種や業務フローに応じたカスタム設計をそのまま活かし、システム側を変えることなくノーコードで『lisnavi』とのデータ連携を実現します。

私たちScene Liveは今後も「”新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

kintoneとは

lisnaviの特長- 状況に適した発信機能で、行動量を最大化- 直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化- 複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=2025111302

東証プライム上場企業の47%を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。

主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイトはこちら :https://kintone.cybozu.co.jp

会社概要

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=2025111302