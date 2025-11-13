世界の市販薬市場は、消費者のエンパワーメントとヘルスケア志向の変化により、2031年までに2,380億米ドルを超えると予測されています。
最近の市場調査分析によると、世界の市販薬（OTC）市場は大幅な成長軌道に乗っており、市場収益は2022年の1,299.6億米ドルから2031年には2,384.5億米ドルに急増すると予測されています。この目覚ましい成長は、2023年から2031年までの年平均成長率（CAGR）7.0%に相当します。
軽度の健康状態の管理における第一線の治療薬とされることが多いOTC医薬品は、消費者の意識の高まり、セルフケアへのシフト、そして世界的な医療費の増加など、複数の要因が重なり、爆発的な需要の伸びを見せています。特に慢性疾患の有病率上昇と人口の高齢化に伴い、各国政府と医療提供者は、国の医療制度への負担を軽減するため、OTC医薬品の利用を奨励しています。
消費者意識の高まりがOTC医薬品の普及を加速
世界中の消費者は、風邪、インフルエンザ、アレルギー、消化器系疾患、軽度の痛みといった一般的な症状の治療にOTC医薬品を選択する傾向が高まっています。この傾向は、健康リテラシーの向上、情報の入手しやすさ、そしてオンラインおよびオフラインの小売チャネルを通じた医薬品へのアクセスの拡大によって促進されています。
さらに、医療におけるデジタルトランスフォーメーションは、患者教育を強化し、消費者が健康についてより情報に基づいた意思決定を行えるようにすることで、OTC医薬品の購入をさらに促進しています。eコマースやオンライン薬局プラットフォームの急成長も、特に遠隔地や医療サービスが行き届いていない地域において、医薬品へのアクセスと利便性を向上させています。
市場拡大を後押しする規制枠組みの整備
市場の成長を牽引する最も大きな要因の一つは、様々な地域で規制環境がますます整備されていることです。各国政府は、アクセスの向上と医療システムの負担軽減のため、処方薬からOTC医薬品への切り替えについて積極的に審査・承認を行っています。
例えば、米国FDA、欧州医薬品庁（EMA）、日本のPMDAといった規制当局は、再分類手続きを簡素化し、製薬会社による新規OTC医薬品の発売を容易にしています。こうした動きは、市場のイノベーションを支援するだけでなく、非処方薬市場への製薬投資を促しています。
医薬品支出と医療の変化が成長を促進
国の医療予算が増加するにつれ、予防医療や自己管理医療への支出も増加しています。こうしたマクロ経済の変化とOTC医薬品の価格の手頃さが相まって、世界的な市場浸透が加速しています。
さらに、都市化の進展、多忙なライフスタイル、そして予防的健康管理への関心の高まりにより、消費者は軽度の疾患に対するOTC医薬品の買いだめを促し、あらゆる年齢層で持続的な需要を生み出しています。
主要セグメントと市場動向
OTC医薬品市場は、製品タイプ、流通チャネル、地域によってセグメント化されています。鎮痛剤、風邪薬・咳止め薬、皮膚科薬、胃腸薬、ビタミン・ミネラルなどは、特に好調なカテゴリーに挙げられます。中でも鎮痛剤とマルチビタミン剤は、その普及率の高さから、売上高シェアの大部分を占めています。
流通経路としては、薬局が依然として最大のチャネルですが、オンラインプラットフォームは、特にアジア太平洋地域と北米で大きな注目を集めています。自宅配送の利便性と幅広い製品ラインナップにより、デジタル薬局は市場シェアを拡大しています。
地域展望：成長の原動力として台頭するアジア太平洋地域
