私たちが「学びの森のクリスマス Noël」を始めた理由。人と地域をつなぐ心躍る“クリスマスの場づくり”の挑戦

オドルキカク株式会社は2021年に岐阜市で設立されました。"心躍る場づくり（PLACE BRANDING）"で人、企業、街の課題解決を目指しています。





岐阜県各務原市「学びの森」で開催される「学びの森のクリスマス Noël」は、家族や友人がゆったりと過ごせるクリスマスイベントです。岐阜の良さである自然を感じながら、地域に“クリスマスを楽しむ場所”をつくりたいという想いからスタートしました。











2025年の学びの森のクリスマスNoëlのポスター





2023年の初開催以降、多くの来場者に親しまれ、2024年には2日間でおよそ4,500人が来場。アンケートでは92.9％の方が「楽しかった」と回答し、地域の冬の風物詩として定着しつつあります。

今年は12月13日（土）14日（日）の2日間で開催いたします。





このストーリーでは、なぜ私たちが「学びの森のクリスマス Noël」を開催することになったのか、この企画に込めた私たちの思い、そして開催したことで気づけた地域とのつながりについて、代表の前田の思いと共にお伝えします。











オドルキカク株式会社 代表：前田 泰伸

なぜ“クリスマス”のイベントを始めたのか

「学びの森のクリスマス Noël」は、私たちオドルキカク株式会社が企画・運営しているイベントです。

地域での体験や季節ごとの催しを通して、子どもたちやご家族が“地元を好きになるきっかけ”をつくりたいと考え、年間を通してイベントづくりに取り組んでいます。











郡上ODORI2025 開催の様子

夏には、親子で参加できる郡上おどりイベント「郡上ODORI」を開催してきました。

その中で、“家族で同じ時間・同じ空間の楽しさを共有したい” というママや家族の想いに気づきました。そこで、みんなが大好きなクリスマスにも、その想いを形にできる心躍る場所をつくりたいと考えるようになりました。





この想いが、Noëlを始めるきっかけ になりました。







Noël2024 開催の様子

来場者が感じた“あたたかさ”

2024年のアンケートには、次のような声が寄せられました。





「子どもと一緒に楽しめるイベントがあって嬉しい」

「スカイランタンが幻想的で、家族の思い出になりました」

「普段行く公園が、光で特別な空間になっていた」





特に30～40代の女性、ファミリー層の支持が高く、「また訪れたい」と回答も多数いただきました。私たちの想いが徐々に届き始めているのを実感しています。











Noël2024 光るオブジェで楽しむ子どもたち

絵本との“ご縁”から生まれた新企画

2025年は、絵本作家・谷口智則さんの人気シリーズ『100にんのサンタクロース』とのコラボレーションを企画しています。





谷口智則さんによるライブペインティングを開催。

さらに、会場には「100にんのサンタ」のフォトスポットを設置し、子どもたちがサンタと一緒に楽しめる演出を計画しています。





Noël2025 ポスター

地域で育てていく、これからの目標

Noëlは現在、オドルキカク株式会社が企画から運営まで主体となって実施しているイベントです。出店者や来場者の皆さまに支えられながら、少しずつ規模と内容を磨いてきました。





今後は、地域事業者・行政・ボランティアなど、より多くの関係者が関わりやすい仕組みづくりにも取り組み、“みんなでつくり、みんなで楽しむクリスマス”へと育てていくことを目標としています。





クラウドファンディングなどを通じて応援の輪の広がりに挑戦して

継続開催のために必要な体制づくりや地域連携を強化していきます。





▼クラウドファンディング詳細はコチラ

https://www.oco-s.jp/project/noel2025( https://www.oco-s.jp/project/noel2025 )









Noël2024 夜のクリスマスマルシェの様子

“岐阜が好き”と思えるきっかけを岐阜県では、若年層の都市部流出が課題のひとつと言われています。

そのなかで地域イベントは、“地元に愛着を持つ機会”として重要な役割を果たします。





小さな頃に過ごした思い出は、大人になっても忘れないもの。

冬の森で見た光や、家族で集まった時間が、「この街を盛り上げたい」「またこの街に帰りたい」と思える理由になるかもしれません。











Noël2024 光るラクガキとイルミネーションの様子

これからも、冬の灯りをともしていく

Noëlは、まだ始まったばかりのイベントです。

開催を重ねる中で課題も見つかりますが、来場者の声や地域の皆さまの協力が、次の挑戦への大きな力になっています。





これからも、“心躍る場づくり”を通して、私達が暮らす街の冬にやさしい灯りをともせるよう努めてまいります。











Noël2024 スカイランタンは2025年も実施予定







学びの森のクリスマスNoëlにはサンタコーンも登場します

持続可能なイベントを続けていくためには、思いを発信し、地域とのつながりを育てていくことが大切だと感じています。





今年の学びの森でも、たくさんの笑顔が生まれることを願っています。





【学びの森のクリスマス Noël（ノエル）】

2024年のNoëlのアフタームービー