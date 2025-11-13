株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でるスタジオジブリ～」、「ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でるディズニー～」を、2か月連続で発売いたします。

精神科医であり、音楽療法の分野でもご活躍中の馬場存先生に監修いただき「こころが整う」アレンジポイントを取り入れた、ヒーリング系ピアノ楽譜集です。1日頑張った自分へのご褒美になるような、ちょっぴり疲れた心に寄り添う癒しアレンジで12曲収載♪レベルは「初中級」、サイズも1コーラス程度なので譜読みにも時間をかけず、弾きやすいアレンジでサクッと弾けるのが嬉しい！各曲の楽譜ページに馬場先生からの楽曲解説や温かいメッセージも付いていて、読んでも弾いても楽しめる内容になっております。お休みの日にのんびり弾いてリラックスしてみたり、誰かへのプレゼントにもオススメの1冊です！ぜひ本書を手に取っていただき、弾きながらこころが整っていくのを体感してみてください！

ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でるスタジオジブリ～

【収載曲】風の谷のナウシカ(シンボルテーマソング)／君をのせて／風のとおり道／やさしさに包まれたなら／時には昔の話を／海になれたら／アシタカとサン／あの日の川／風になる／人生のメリーゴーランド／ひこうき雲／地球儀-全12曲-

【商品詳細】定価：2,420円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/48ページ発売日：2025年10月20日ISBN：978-4-636-12164-3商品コード：GTP01102537

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817308683

ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でるディズニー～

【収載曲】いつか王子様が／ひとりぼっちの晩餐会／アンダー・ザ・シー／夢はひそかに／生まれてはじめて／輝く未来／右から2番目の星／サークル・オブ・ライフ／フレンド・ライク・ミー／リメンバー・ミー／彼こそが海賊／小さな世界-全12曲-

【商品詳細】定価：2,420円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/48ページ発売日：2025年11月25日ISBN：978-4-636-12163-6商品コード：GTP01102536

【シリーズ既刊好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817308676

ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でるアニメソング～

定価：2,420円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/48ページISBN：978-4-636-12029-5商品コード：GTP01102377https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102377

ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でる歌謡曲～

定価：2,420円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/48ページISBN：978-4-636-11976-3商品コード：GTP01102306https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102306

ピアノソロ 初中級 こころが整う Relax Piano ～癒しアレンジで奏でるJ-POP～

定価：2,420円(10％税込)仕様：菊倍判縦/48ページISBN：978-4-636-11671-7商品コード：GTP01102035https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102035

