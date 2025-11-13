¡Ö¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¥´¥ë¥Õ CBZ¡Ê¥·ー¥Óー¥¼¥Ã¥È¡Ë ¥¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ò¿·È¯Çä ～ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡ÖZ-ALLOY¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¦¥¨¥Ã¥¸ÂèÆóÃÆ¡ª¡ª～
½»Í§¥´¥à¥°¥ëー¥×¤Î¡Ê³ô¡Ë¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿·Ú¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¡ÖZ-ALLOY¡Ê¥¼¥Ã¥È ¥¢¥í¥¤¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢´²ÍÆÀ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÇ´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥Æ¥£·¿¤Î¡Ö¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¥´¥ë¥ÕCBZ¡¡¥¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢N.S.PRO 950GH neo ¥¹¥Áー¥ë¥·¥ã¥Õ¥ÈÁõÃå¥â¥Ç¥ë¤ÈN.S.PRO MODUS3TOUR105¥¹¥Áー¥ë¥·¥ã¥Õ¥ÈÁõÃå¥â¥Ç¥ë¤¬25,300±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê23,000±ß¡Ë¡¢Diamana for CG III ¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥ÈÁõÃå¥â¥Ç¥ë¤¬26,400±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê24,000±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¥´¥ë¥Õ CBZ¡¡¥¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ÎÆÃÄ¹1¡¢¡ÖZ-ALLOY¡×+¡ÖZIPCORE¡×¤¬¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¡ÖZ-ALLOY¡×¤È¥Í¥Ã¥¯Éô¤Ë·ÚÈæ½Å¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤ò¥¤¥ó¥µー¥È¤¹¤ë¡ÖZIPCORE¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Í¾¾ê½ÅÎÌ¤òÁÏ½Ð¡£¥È¥¦Â¦¤Ë½ÅÎÌ¤òºÆÇÛÊ¬¤·¡¢½Å¿´°ÌÃÖ¤ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¢¨1¤ÎÊ¿¶ÑÂÇÅÀ°ÌÃÖ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥»¥ó¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¹â¤¤Èôµ÷Î¥°ÂÄêÀ¤ÈÊý¸þ°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1Åö¼Ò·×Â¬¥Çー¥¿¡Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×10°Ê¾å¤Î¥×¥ìー¥äー¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥Çー¥¿ー¤«¤é»»½Ð¡Ë
2¡¢¡ÖZ-ALLOY¡×+¡ÖGELBACK TPU¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÇ´¶¤Ë½¾Íè¥â¥Ç¥ë¢¨2¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿SUS431¤è¤ê25¡ó¢¨3¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡ÖZ-ALLOY¡×¤È¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤êÌó2ÇÜÁýÎÌ¤·¤¿TPU¢¨4ÁÇºà¤ÎGELBACK¤ò¥¥ã¥Ó¥Æ¥£Éô¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Î¾×·â¤òÍÞ¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢¨2¡¡½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡Ö¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¥´¥ë¥Õ¡¡CVX2¡×¤Ç¤¹¡£¢¨3¡¡Åö¼Ò·×Â¬·ë²Ì¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¹ÅÅÙÈæ¢¨4¡¡Ç®²ÄÁºÀ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó
3¡¢¡ÖHYDRAZIP¡×+¡ÖULTIZIP¡×¤¬Í¥¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀÇ½¤ò¼Â¸½¥Õ¥§ー¥¹¥Ö¥é¥¹¥È¤È¥ìー¥¶ー¥ßー¥ê¥ó¥°¡ÊHYDRAZIP¡Ë¤ò¥í¥Õ¥ÈÊÌ¤ËÀß·×¡£¹âÀºÅÙÀß·×¥°¥ëー¥Ö¡Ê¹Â¡Ë¤Î¡ÖULTIZIP¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥Õ¤ä¥¦¥§¥Ã¥È»þ¤Ê¤É°¾ò·ï²¼¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¿¶¤êÈ´¤±¤ë¥í¥Õ¥ÈÊÌ¥½ー¥ëÀß·×¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¥í¥Õ¥ÈÊÌ¥½ー¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Éý¹¤¤¥½ー¥ë¤ÈÂç¤¤á¤Î¥Ð¥ó¥¹³Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥½ー¥ë¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥ß¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
5¡¢¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¯¥é¥ÖÀß·×¡Ö¥¼¥¯¥·¥ª¡×¥¢¥¤¥¢¥ó¤«¤é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎ®¤ì¤â°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â·Ú¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
