IP-PBXで電話をDXする「MAHO-PBX NetDevancer」、個人スマホをセキュアに内線化する「NetDevancer Push GW」を提供開始

株式会社まほろば工房

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、IP-PBX・クラウドPBXで電話をDXする「MAHO-PBX NetDevancer」のオプションとして、「NetDevancer Push GW」を2025年11月より提供開始しました。

■「NetDevancer Push GW」とは

NetDevancer Push GWをご利用いただくと、ローカルネットワークでスマートフォンによるセキュアな内線環境を閉域網に近い構成で構築することが出来ます。

ローカルネットワークでのみ通話が可能なため、高度なセキュリティが要求される施設（病院やデータセンターなど）でご活用いただけます。

従来はスマートフォンへの着信時に電話アプリが起動した状態でないと着信を受け取ることが出来ませんでしたが、NetDevancer Push GWを利用することで、アプリを常時起動させておく必要が無いため、バッテリーの消費を抑えることが出来ます。

■導入メリット

・個人のスマートフォンが電話機となるため、固定電話機の設置・維持費の削減が可能。

・ローカルネットワークのみで通話が可能なため、セキュアにスマホ内線化を実現。

・スマートフォンのバッテリーの消費を抑えて、安定した着信が可能。

＜NetDevancer Push GW>

【ご利用イメージ】

■「MAHO-PBX NetDevancer」とは

IP技術を活用しアプライアンスPBX・クラウドPBXで電話をDXする高機能電話交換機です。

・PBX機能にオプション料金なし、低コストで快適な電話環境を実現

ネットワーク技術に強いまほろば工房だからこそ低価格を実現。

導入規模、環境、用途などに応じて最低限の安いコストでスタート可能です。

費用を抑えながらも、大手ベンダーと遜色ない機能を搭載しています。

・WEB管理画面で簡単操作、自社でサクッと設定変更

端末の増減、内線番号の振り替えなど、WEB管理画面から簡単に設定できます。

日々の運用に専用のサービスマンを必要としないので、保守管理費が発生しません。

・万全なサポート体制で、導入から運用までずっと安心

当社センターとの常時接続による、リモートでの素早いサポートサービスをご用意しております。

故障時のための予備機販売も実施しておりますので、安定した運用が可能です。

■まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。

【会社概要】

商号 株式会社まほろば工房

URL https://www.ate-mahoroba.jp/

主な事業内容 音声ネットワーク事業

・クラウド自動通報サービス「Symphony Call(https://www.symphonycall.jp/)」

・固定電話番号が発着信できる IP 電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」

ネットワークソリューション事業(https://www.ate-mahoroba.jp/network/)

ソフトウェア開発事業(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)

設立 2007年3月

資本金 1,500万円

代表者 代表取締役 近藤 邦昭

オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階

福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階