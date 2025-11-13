eギフトサービス『AnyGift』、クリニーク 公式オンライン ショップにて導入開始

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、ELCジャパン合同会社（本社所在地：東京都千代田区、職務執行者社長：ジェームズ アクィリナ）が展開する「クリニーク 公式オンラインショップ」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能”を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のAnyGiftの提供により、「クリニーク 公式オンラインショップ」にて人気の製品がeギフトとして贈れるようになります。

導入の背景

クリニーク 公式オンラインショップは、これまで多くのお客様に長く愛されてきました。ご自身のための購入はもちろん、大切な方へのギフトを購入する際に選ばれるケースも多くあります。一方で、従来のギフト利用においては、注文前に贈り先の住所を事前に確認する必要があるなど、利便性の面で課題がありました。

こうした状況から、同社にてこのたび「AnyGift」を導入されました。住所を知らなくても贈ることができるeギフトサービスを活用することで、より気軽に「クリニーク」の製品をギフトとして利用できる環境が整いました。今回の取り組みにより、「大切な人へ、特別な体験を届けたい」というお客様の思いを実現しつつ、さらに多くの方々に製品が届く機会が広がることが期待されます。

クリニーク × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくてもクリニーク 公式オンラインショップの製品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのギフトや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「クリニーク 公式オンラインショップ」の製品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象製品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）製品ページで「LINEやメールでeギフトを贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）入力したお届け先に、eギフト製品が配送されます。

eギフトで贈ることができる製品（一部）

モイスチャー サージ ジェルクリーム 100H 30mL

3秒間*1で、集中保湿。アロエの保水力に着目し開発された、クリニーク独自の「アロエ発酵コンプレックス*2」と、ヒアルロン酸*3を配合。みずみずしいピンクのジェルが、瞬時に、そして角質層の奥深くまで浸透。まるでキメひとつひとつが潤うように、みずみずしさ満ちる肌へ。べたつかず、軽やかなテクスチャーはギフトにも喜ばれます。

*１容器の蓋を開けてから、顔に塗布するまでに要する時間。個人差があります。 *2 アロエベラ葉多糖体・乳酸桿菌培養溶解質・アロエベラ葉エキス：保湿成分 *3 ヒアルロン酸Na：保湿成分

製品ページ：https://www.clinique.jp/product/13301/83690/skincare/moisturizers/moisture-surge-gel-creme-100h?size=30mL(https://www.clinique.jp/product/13301/83690/skincare/moisturizers/moisture-surge-gel-creme-100h?size=30mL)

イーブン ベター イルミネーティング ブライト セラム 30mL

皮膚科学発想で挑む「イーブン ベター」のブライトニング美容液。クリニーク独自のブライトニング成分「UP302*1」 やナイアシンアミド*2と２種のビタミン C*3を配合。各成分が角質層に浸透し、肌にごりができるあらゆる経路に立ちはだかりブロック。

敏感肌にもご使用いただけるよう、肌への優しさも考慮。360度、 どこから見ても。 毛穴レベルから明るい*4、透明感のある“白玉美肌”に。とろみのあるなめらかなテクスチャーがすっとなじみ、お手入れに取り入れていただきやすい美容液です。

※白玉美肌とは、白玉のように明るく、キメの整った均一で美しい肌のこと。 ※ブライトニングとは、肌を整え明るい透明感のある美肌にすること。 *1 ジメトキシトリルプロピルレゾルシノール：整肌成分 *2 整肌成分 *3 ２種のビタミンC 誘導体：アスコルビルグルコシド（整肌成分）、リン酸アスコルビル Mg（整肌成分） *4 潤すことで、キメが整った明るい肌印象

製品ページ：https://www.clinique.jp/product/52637/131503/specials/special_set/special_2/even-better-clinical-dark-spot-clearing-serum(https://www.clinique.jp/product/52637/131503/specials/special_set/special_2/even-better-clinical-dark-spot-clearing-serum)

クリニークについて

1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。

600万回のアレルギーテスト済み*1。香料不使用*2という約束を守り続けています。

*1すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。 *2 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く

クリニーク 公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp