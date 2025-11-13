住所が分からない相手にも気軽にギフトを贈れるeギフトサービス『AnyGift』、ラ・メール公式オンラインショップにて導入開始

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、ELCジャパン合同会社（本社所在地：東京都千代田区、職務執行者社長：ジェームズ アクィリナ）が展開するラグジュアリー スキンケア ブランド「ラメール」の公式オンラインショップへギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能”を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のAnyGiftの提供により、「ラ・メール公式オンラインショップ」にて、人気の製品がeギフトとして贈れるようになります。

導入の背景

ラ・メール公式オンラインショップは、これまで多くのお客様に長く愛されてきました。ご自身のための購入はもちろん、大切な方へのギフトを購入する際に選ばれるケースも多くあります。一方で、従来のギフト利用においては、注文前に贈り先の住所を事前に確認する必要があるなど、利便性の面で課題がありました。

このような背景から、eギフトサービス「AnyGift」をラ・メール公式オンラインショップに導入いただくこととなりました。住所を知らなくても贈ることができるeギフトサービスを活用することで、より気軽に「ラ・メール」の製品をギフトとして利用できる環境が整いました。今回の取り組みにより、「大切な人へ、特別な体験を届けたい」というお客様の思いを実現しつつ、さらに多くの方々に製品が届く機会が広がることが期待されます。

ラ・メール × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくてもラ・メール公式オンラインショップの製品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのギフトや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「ラ・メール公式オンラインショップ」の製品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象製品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）製品ページで「LINEやメールでeギフトを贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）入力したお届け先に、eギフト製品が配送されます。

eギフトで贈ることができる製品（一部）

ザ・リップ ボリューマイザー /全5色

唇にパールのような輝きとやわらかなツヤを与える、セラム発想のリップ トリートメント。ブランドの真髄の独自美容成分ミラクル ブロス(TM)を配合し、乾きがちな唇をうるおいで満たして、なめらかでふっくらとした印象へ。単品はもちろん、リップバームの上やカラーの下地／トップにも重ねやすいテクスチャーで、日常のメイクに上質な艶感をプラスします。

製品ページ：https://www.delamer.jp/product/24131/64678/face/lip-care/the-lip-volumizer#/shade/%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3(https://www.delamer.jp/product/24131/64678/face/lip-care/the-lip-volumizer#/shade/%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3)

ザ・モイスチャライジング ソフト クリーム

ソフトなテクスチャーで軽やかにのび、肌に触れるとふんわり溶け込む保湿クリーム。独自の美容成分ミラクル ブロス(TM)と“マルチサイズ モイスチャー スフィア”による新デリバリーシステムを搭載し、必要な場所へ角層深くアプローチします。うるおいを長く保ちながら、なめらかさ・ハリ・ふっくら感に満ちた、いきいきとした印象の肌へ導きます。乾燥～普通肌のデイリーケアに。

製品ページ：https://www.delamer.jp/product/5834/104371/face/moisturizers/the-moisturizing-soft-cream#/sku/153758(https://www.delamer.jp/product/5834/104371/face/moisturizers/the-moisturizing-soft-cream#/sku/153758)

ラ・メールについて

ラ・メールは「希望」と「癒し」、そして「生命力あふれる海の力への深い敬意」を体現するスキンケアブランドです。すべては50年以上前、物理学者マックス・ヒューバー博士が研究室での事故をきっかけに、健やかな肌への探求を始めたことから始まりました。12年、6,000回におよぶ実験の末、独自の美容成分「ミラクル ブロス(TM)」が誕生。今日ではラ・メールすべての製品に配合されています。1995年にエスティ ローダー カンパニーズの一員となって以来、ラ・メールは世界で注目されるスキンケア ブランドのひとつへと成長を遂げています。

公式オンラインショップ：https://www.delamer.jp

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp