【マロニエゲート銀座1】クリスマスイルミネーション『Forest Christmas』11月13日(木)～12月25日(木)開催！

銀座の商業施設、「マロニエゲート銀座1」（東京都中央区銀座2-2-14 運営会社：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）では、11月13日(木)～12月25日(木)までクリスマスイルミネーション『Forest Christmas』を開催します。

【マロニエゲート銀座1】クリスマスイルミネーション『Forest Christmas』

2025年のマロニエゲート銀座１のクリスマスは、

都会の中に“小さな森”をつくり出し、楽しく、ぬくもりあふれる空間を演出します。

外観は「森に誘われるワクワク感」を、

館内は「シルバニアファミリーとのクリスマスパーティー」をイメージしてデザインしました。

ツリー装飾には、シルバニアファミリーのキャラクターや、

緑と赤を基調としたオーナメントに、松ぼっくりや雪の結晶をアクセントとしてプラス。

イルミネーションは、電球色とホワイトを組み合わせることで、森のぬくもりときらめきを表現しています。

訪れる皆さまに、シルバニアファミリーと過ごす、特別なクリスマスをお届けします。

【実施概要】

■名称

『Forest Christmas』

■クリスマスイルミネーション実施期間

11月13日(木)～12月25日(木)

■点灯時間

11:00 ～ 23:00（予定）

■実施場所

マロニエゲート銀座1エントランス及びその他館内各所

※ 実施概要は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

館内イメージ

【3階「シルバニアファミリー森のお家 Premium」のご紹介】

『森』をイメージした緑豊かな店内では、かわいいディスプレイを見ながらお買い物を楽しんでいただけます。お子様から大人の方まで、シルバニアファミリーの世界観を存分に味わっていただける新たなお買い物スポットの誕生に、ぜひご期待ください。

店内イメージ

「シルバニアファミリー森のお家 Premium」の詳細はこちら

【名 称】

マロニエゲート銀座1

【住 所】

〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14

【H P】

https://www.marronniergate.com/

【営業時間】

ファッション・ハンズフロア 11:00～21:00

レストランフロア 11:00～23:00

※一部店舗では、臨時休業・営業時間の短縮等がある場合がございますので、ご了承ください。

【アクセス】

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より徒歩4分

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より徒歩2分

東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より徒歩3分

【運営会社】

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

